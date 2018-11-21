Oyuncu Dünyasının Sırları Manik Atak'da Sahneye Taşınıyor!

İki kadın oyuncunun kendi iç dünyaları ve sektörde yaşadıklarını, samimi bir dille anlatan oyunda seyirci, sanat dünyasının bilinmeyen yönlerine şahit oluyor.

Çapkın rejisörden, ev hanımına, asker babadan, leopar kraliçesine, egoist oyuncudan, öğrenciye ve dansöz Nesrin Topkapı'ya kadar herkes bu oyunda!

Geçmişin dünya meselelerini eğlenceli bir dille anlatan oyunun başrolü ve aynı zamanda yazarı Bihter Dinçel, " Egolarından sıyrılıp, seyirci karşısında "çırılçıplak" kalan iki ünlü kadının samimi sohbetini sahneye taşıdık. Sahnedeki iki ünlü kadın karakterin zamanda yaptığı yolculuk sırasında pek çok sır ortaya dökülüyor" dedi…