Haberler » Magazin » Bir kadınla görüntülenen oyuncu Ebru Özkan'ın eşi Ertan Saban, muhabirlere sert çıktı - Magazin

Bir kadınla görüntülenen oyuncu Ebru Özkan'ın eşi Ertan Saban, muhabirlere sert çıktı

Oyuncu Ebru Özkan'ın kendisi gibi oyuncu eşi Ertan Saban, önceki gün sarışın bir kadınla samimi şekilde görüntülendi. Kendisini görüntüleyen muhabirlere sinirlenen Saban, "Saçma sapan hareketler yapmayın" diyerek tepki gösterdi.

13.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:11

Oyuncu çift Ertan Saban ile Ebru Özkan 2016 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin ilk bebekleri ise geçtiğimiz sene dünyaya geldi. Ertan Saban ise önceki akşam sarışın bir kadınla eğlenirken görüntülendi.

BİR KADINLA SARMAŞ DOLAŞ EĞLENDİ

Habertürk'te yer alan habere göre: Sarışın bir kadınla 'de görüntülenen Saban, uzun uzun sohbet ederek keyifli zaman geçirdi. Çiftin bir ara yan yana otururken sarılmaları ise kafaları karıştırdı. Samimi halleriyle dikkat çeken ikili, daha sonra başka bir mekana geçti.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Sarışın kadınla sarılarak mekandan çıkan Saban, kendisini görüntüleyen muhabirlere de tepki gösterdi. Görüntülendiğini fark eden sarışın kadın yüzünü gizlerken alkolü fala kaçırdığı için ayakta durmakta güçlük çeken oyuncu, muhabirlerin yanındaki kadını sormasıyla "Saçma saban hareketler yapmayın, nasıl sorular bunlar! Bakın arkadaşlar; ben evli bir insanım ve benim çocuğum var. Öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına!" dedi. Muhabirlerin yanında ayrılan ikili, daha sonra aynı taksiye binerek uzaklaştı.

Ertan Saban ve Ebru Özkan
Bir kadınla görüntülenen oyuncu Ebru Özkan'ın eşi Ertan Saban, muhabirlere sert çıktı

Ertan Saban, Ebru Özkan, Cihangir, Magazin

Kaynak: Diğer


HABER YORUMLARI (2)
ZİYAA:Saçma sapan hareket yapan sensin koçum, yakalandın işte, utanmıyor musun eşini aldatmaya?
Yayından Kaldır
17 0
Cevap yaz
FERHAT:bu adamı hiç sevmem. pisliğin teki.
Yayından Kaldır
13 2
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
12:28 Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a: Şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim
11:42 Ozan Güven'le aşk yaşadığı konuşulan Yüsra Geyik'ten ilginç çıkış: Bu benim haddime değil
11:28 Soluk borusuna yemek kaçan bebeklere ilk müdahale!
10:40 Bomba iddia: Serdar Ortaç tövbe ettiği kumardan 120 bin dolar kaybetti
10:31 Bir kadınla görüntülenen oyuncu Ebru Özkan'ın eşi Ertan Saban, muhabirlere sert çıktı
11:42 Ozan Güven'le aşk yaşadığı konuşulan Yüsra Geyik'ten ilginç çıkış: Bu benim haddime değil
10:40 Bomba iddia: Serdar Ortaç tövbe ettiği kumardan 120 bin dolar kaybetti
10:31 Bir kadınla görüntülenen oyuncu Ebru Özkan'ın eşi Ertan Saban, muhabirlere sert çıktı
09:55 "Mini etekle nasıl oturulur?" videosu çeken Çağla Şikel'e Alişan'dan ilginç yorum!
08:33 Bornozlu haliyle video çeken Şeyma Subaşı, frikik vermekten zor kurtuldu
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 12:31:37