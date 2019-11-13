Bir kadınla görüntülenen oyuncu Ebru Özkan'ın eşi Ertan Saban, muhabirlere sert çıktı

Oyuncu çift Ertan Saban ile Ebru Özkan 2016 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin ilk bebekleri ise geçtiğimiz sene dünyaya geldi. Ertan Saban ise önceki akşam sarışın bir kadınla eğlenirken görüntülendi.

BİR KADINLA SARMAŞ DOLAŞ EĞLENDİ

Habertürk'te yer alan habere göre: Sarışın bir kadınla Cihangir'de görüntülenen Saban, uzun uzun sohbet ederek keyifli zaman geçirdi. Çiftin bir ara yan yana otururken sarılmaları ise kafaları karıştırdı. Samimi halleriyle dikkat çeken ikili, daha sonra başka bir mekana geçti.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Sarışın kadınla sarılarak mekandan çıkan Saban, kendisini görüntüleyen muhabirlere de tepki gösterdi. Görüntülendiğini fark eden sarışın kadın yüzünü gizlerken alkolü fala kaçırdığı için ayakta durmakta güçlük çeken oyuncu, muhabirlerin yanındaki kadını sormasıyla "Saçma saban hareketler yapmayın, nasıl sorular bunlar! Bakın arkadaşlar; ben evli bir insanım ve benim çocuğum var. Öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına!" dedi. Muhabirlerin yanında ayrılan ikili, daha sonra aynı taksiye binerek uzaklaştı.