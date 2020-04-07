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Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun

Oyuncu Eda Ece, sosyal medyadan dizi öneren basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'e kendi oynadığı Yasak Elma dizisini önermediği için "Yazıklar olsun" diyerek espri yaptı.

07.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:35

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini oynayan Eda Ece, yaklaşık bir yıldır Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gizlemeden yaşayan genç çiftin sosyal medyadaki eğlenceli anları ise herkesi güldürdü.

"YAZIKLAR OLSUN"

Anadolu Efes, koronavirüs nedeniyle günlerdir evde olan Buğrahan Tuncer'e izlediği dizileri sordu. Tuncer ise 'Peaky Blinders', 'Dark', 'La Casa De Papel, 'How I Met Your Mother' ve 'Vikings' dizilerini önerdi. Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer'in önerdiği diziler arasında kadrosunda yer aldığı Yasak Elma'nın olmamasına itiraz etti. Anadolu Efes'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altına yorum yapan Eda Ece, sevgilisini kast ederek, "Yasak Elma'yı önermedin mi? Yazıklar olsun" yorumunu yaptı.

Başarılı oyuncu Eda Ece'nin yorumuna beğeni yağarken Buğrahan Tuncer'in vereceği cevap ise merak konusu oldu.

Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun
Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun
Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun
Oyuncu Eda Ece’den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler: yasak elma dizisi, Anadolu Efes, Eda Ece, Magazin

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Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun
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Haberler ›› Magazin ››Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun - Magazin
Yorumlar (1)
ROY:Demek ayrılık kapıda, sen de takım maçlarına gitme o zaman. Hatta rakip takımı destekle.
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