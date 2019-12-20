Haberler » Magazin » Oyuncu Eda Ece'den öpüşme itirafı: Hiç sevmiyorum - Magazin

Oyuncu Eda Ece'den öpüşme itirafı: Hiç sevmiyorum

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, konuk olduğu YouTube programında öpüşme sahneleri hakkında "Bir partnere bir öpüşmeye ihtiyacım yok" dedi.

20.12.2019 08:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:52

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler isimli programa konuk oldu. Samimi açıklamalarıyla herkesi kahkahaya boğan Eda Ece, öpüşme itirafıyla da dikkat çekti.

"ÖPÜŞMEYİ SEVMİYORUM"

Eğlenceli karakteriyle her daim dikkat çeken Eda Ece "Öpüşme sahneleri hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna şu cevabı verdi: "Öpüşme sahnesini oynamıyor değilim oynadım. Aşk oynamayı de sevmiyorum. Bir partnere bir öpüşmeye ihtiyacım yok; kendi kendime rollerimi sevdiriyorum. Öpüşmeyi sevmiyorum. Bayram değil seyran değil. Ama bunu söylemek acemilik olur. Bir oyuncu o rol ne gerektiriyorsa orada Eda yok Yıldız var onu yapacaksın. O disiplin ve zekaya sahibim. O yüzden bunun pazarlığına girmiyorum."

"KAYSERİ'YE GİTTİK BİZİM KİMSE UMURSAMADI"

Gupse Özay ve Buğra Gülsoy ile başrol oynadığı Görümce filmi için 'ye giden Eda Ece, film gösterimine kimsenin gelmediği ve kendilerini kimsenin tanımadığını anlattı. Konu hakkında konuşan Eda Ece, "Film öncesi AVM'ye girdima ama kimse yok. Şehri ne zaman terk ettiler diye biz bir gerildik. Bir kadın çocuğuyla geldi ama bizi hiç umursamadı. Bu kadar güzel bir şehir olamaz. Tanınırlıktan memnun olmayan ünlüler gidebilir. Biz kadının yanına gidip fotorğaf çektirdik başka da kimse gelmedi." dedi.

Oyuncu Eda Ece'den öpüşme itirafı: Hiç sevmiyorum

yasak elma dizisi, Eda Ece, Kayseri, TV, Magazin


HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

08:52   Oyuncu Eda Ece'den öpüşme itirafı: Hiç sevmiyorum - Magazin
08:47   'İki Gözüm Ahmet'in fragmanı yayında - Magazin
07:26   Askere giden ünlü rapçi Ezhel, kamuflajlı fotoğraflarını paylaştı - Magazin
01:39   Elif Dürüst ve Şirin Yalçın objektiflere yansıdı - Magazin
01:39   Azra Akın 40 çocuğa umut oldu - Magazin
00:09   Beyonce, derin bacak dekolteli elbisesiyle yürek hoplattı - Magazin
22:30   Mucize Doktor'daki Ela ayrıntısı Twitter'da trend oldu - Magazin
20:15   Yeniden esmer olan Simge'den sahnede iddialı pozlar - Magazin
17:57   Ünlü şarkıcı Neco, Bodrum'da sık sık yaşanan kesintilere isyan etti: Bu trajik bir durumdur - Magazin
20.12.2019 08:55:01