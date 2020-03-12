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Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, bir dergi için küvetin içinde poz verdi. Fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan oyuncuya takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

12.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:48

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde başrol oynayan Eda Ece, Elele dergisinin Mart sayısı için kamera karşısına geçti. Ece'nin sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı fotoğrafı gören takipçileri tepkisiz kalamadı.

PEŞ PEŞE POZLARINI PAYLAŞTI

Pis Yedili, Beni Böyle Sev ve İlişki Durumu Karışık gibi dizilerde rol alan ancak yıldızı Yasak Elma ile parlayan Eda Ece, adından söz ettirmeye devam ediyor. Yasak Elma'da Yıldız karakterini oynayan ve farklı tarzıyla dikkat çeken Ece, Elele dergisi için kamera karşısına geçti. Birbirinden farklı pozlar veren güzel oyuncu, fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Peş peşe paylaşım yapan Eda Ece, son olarak küvette çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Beyaz kıyafetiyle küvette poz veren oyuncunun fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Oyuncunun fotoğrafına "Harikasın", "Nasıl güzelsin maşallah sana", "Sen nesin be" ve "Kalbim" gibi yorumlar yapıldı.

İşte Eda Ece'nin dergi için verdiği pozlar...

Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Etiketler : yasak elma dizisi, Instagram, Eda Ece, Elele, Magazin

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Yorumlar (10)
COSMOS:bizdeçıplak zannettik
Cevap Yaz 0 14
HA:ölüm kapıya dayanmış dua edin Allahtan yardım dileyin kuvete girip milleti baştan çıkarmayın mahlklar
Cevap Yaz 8 5
HIII:BOŞVER BE AGA. . SEN BAK GEÇ. . Bİ KEREDEN BİŞEY OLMAZ MANTIĞINI AŞILADILAR MİLLETE. . SEN DE ÖYLE YAP RAHAT ET. . VEYA. . BAKTIN OLMUYOR BAKMA O ZAMAN. . :):)
0 3
DRUG:Asm için dezenfektan lazım. Litresi 70tl olmuş. 6 ay önce 10tl ye almıştık. Yuh olsun. Sayın bakanlık kapatın o firmaları sınırdışı edin fırsatçılar... Maske eldiven hak getire. Pansuman çıplak elle mi yapacaz. Yazıklar olsun bu fırsatçılara
Cevap Yaz 0 3
HACI:Sizi kandırıkçılar siziiiiii . . . . .
Cevap Yaz 0 0
AD:Küvette poz görmesek yedirceksiniz.
Cevap Yaz 0 6
FERHAT:off ne küvet pozuymuş kendimizden geçtik
Cevap Yaz 1 20
UYANIK:küvette poz deyince bi heveslendik sorma gitsin , lakin havamızı aldık cancağızım :):):)
Cevap Yaz 2 15
TUBA:britney ambar le bir akrabalıkları varmı çok merak ediyorum, sanki ikizi
Cevap Yaz 0 3
123123:ÜNLÜLERDE KÜVET MEŞHUR OLDU
Cevap Yaz 0 3

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