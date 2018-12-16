Oyuncu Eliza Dushku'dan Rol Arkadaşına Taciz Suçlaması: Bana Üçlü İlişki Teklifinde Bulundu

Bu kez gündeme bomba gibi düşen şok iddia, Amerikalı oyuncu Eliza Dushku'dan geldi.

ROL ARKADAŞINI TACİZLE SUÇLADI

Bir dönem ülkemizde de ilgiyle izlenen Buffy the Vampire Slayer dizisinde vampir avcısı Faith karakterini canlandıran Eliza Dushku, oyuncu Michael Weatherly'ı tacizle suçladı.

YAKIN ARKADAŞI OLDUKTAN SONRA ÜÇLÜ İLİŞKİ TEKLİF ETTİ

New York Times'da yer alan habere göre; Weatherly ile birlikte Bull dizisinde rol alan 37 yaşındaki Dushku, oyuncu ile yakın arkadaş oldu. Ancak bir süre sonra Weatherly, rol arkadaşına üçlü ilişki teklifinde bulundu.

9,5 MİLYON DOLARLIK SESSİZLİK ANLAŞMASI İMZALATMAK İSTEDİLER

Kanal yönetiminin, iddia edilen teklifin ardından diziden ayrılan Dushku'ya 9.5 milyon dolarlık sessizlik anlaşması imzalatmak istediği öne sürüldü.

KANAL YÖNETİMİ OLAYI DOĞRULADI

Cinsel tacizle suçlanan ve görevinden ayrılan kanal yöneticisi hakkında yapılan soruşturma sonucunda, Dushku ile CBS arasındaki olay ortaya çıktı. Kanal yönetimi de olayı doğruladı.

"BİRTAKIM ESPRİLER YAPTIM"

Tacizle suçlanan 50 yaşındaki Weatherly, New York Times'a yaptığı açıklamada, "Diziyi çekerken birtakım espriler yaptım. Eliza daha sonra bunların rahatsız edici olduğunu belirtti ve ben de kendisinden özür diledim. Sebep olduğum durumdan dolayı kendisinden tekrar özür dilerim" ifadelerini kullandı.