Oyuncu Enis Arıkan Kıbrıs'ta öğrencilerle buluştu

– OYUNCU Enis Arıkan, bahar festivali kapsamında Kıbrıs'taki öğrencilerle bir araya gelerek kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 24'üncü Bahar Festivali kapsamında, Türkiye'de son zamanlarda adından sıkça söz ettiren sosyal medya fenomeni, Jet Sosyete ve Alice Müzikal oyuncusu Enis Arıkan'ı ağırladı. Mustafa Afşin Ersoy Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye katılım oldukça yoğun oldu.

Söyleşide sevenleri ile bir araya gelen Arıkan, oyunculuğa nasıl başladığını anlatarak oyunculuk yapmak isteyenlere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Arıkan, kendi profesyonel yaşantısından örnekler vererek katılımcıların kendisiyle ilgili merak ettiği soruları yanıtladı. Söyleşi sonrasında ünlü oyuncu Enis Arıkan'a gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Söyleşi öncesinde ünlü oyuncu Arıkan, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam'ı makamında ziyaret etti. Arıkan, gerçekleştirilen söz konusu ziyaret sırasında orada bulunmaktan son derece memnun olduğunu aktardı. Prof. Dr. Osam ziyaret sonunda Arıkan'a Gazimağusa'nın simgesi olan karga heykeli hediye etti.

Kaynak: DHA