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Oyuncu Ercan Kesal, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı

Geçtiğimiz gün üniversite öğrencileriyle bir araya gelen oyuncu Ercan Kesal, Çukur dizisinden ayrılmasıyla ilgili olarak "Artık farklı işlere yönelmem gerektiğini hissettim" dedi.

08.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:43

Usta oyuncu ve senarist Ercan Kesal, Üsküdar Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. Büyük bir ilgiyle izlenen dizisinin kadrosunda ayrılan Kesal, bu ayrılığın nedenini de anlattı.

"KAYIPLARIM BANA ÇOK ŞEY KATTI"

Öğrencilere yıllardır tecrübe ettiği konulardan bahseden Ercan Kesal, "Kaybetmekten, yaralanmaktan korkmayın çünkü onlar size tecrübe katacak. Benim de kayıplarım oldu ama bana çok şey kattı" dedi.

"FARKLI İŞLERE YÖNELMEM GEREKTİĞİNİ HİSSETTİM"

Dizilerin uzun sürelerinden şikayet eden Ercan Kesal, Çukur dizisinden ayrılmasıyla ilgili de şunları söyledi: "Benim diziden ayrılma sebebim dizinin süresi değildi, senaryosunu sevdim ve kabul ettim. İki sezon sette bulundum, farklı şeyler de öğrendim ama ayrılma sebebim farklıydı. Artık farklı işlere yönelmem gerektiğini hissettim. Şu an çok önemli bir yönetmenle sanat filmi için çekimlerimiz devam ediyor."

Oyuncu Ercan Kesal, Çukur dizisinden neden ayrıldığını anlattı

Üsküdar Üniversitesi, Ercan Kesal, Çukur, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
YANİİİ: bu çukur dizisi yüzünden teyzeoğlum kendisini kabadayı zannediyor herkese dalaşıyor hiçbir katkısı olmayan gençlere kötü örnek olan bir dizi ama şiddete meyilli bir toplum olduğumuzdan böyle dizilerin reytingleri düşmez ne yazık ki
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SİNEGÖZ: Ercan Kesal gibi gerçek sanatçıları böyle popüler yapımlarda görmek üzücüydü zaten. . İsabetli olmuş
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