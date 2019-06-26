26.06.2019 08:13
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Oyuncu Erdem Yener, seçimlerden sonra Ekrem İmamoğlu'na seslendi: Ensendeyiz

Oyuncu Erdem Yener, sosyal medya hesabından resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na seslendi.

Çok Güzel Hareketler'deki başarılı performanslarıyla hafızalara kazınan oyuncu ve şarkıcı Erdem Yener , sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu hakkında bir paylaşım yaptı. Oyuncu, geride bıraktığımız gün gerçekleşen belediye seçimleri sonrasında resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu 'na "Ensendeyiz" diyerek seslendi.

"LİDERLERİN SAHİBİMİZ GİBİ DAVRANMASINDAN BIKTIK"

Yener, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı satırlarda siyasi partilere göndermede bulunurken İmamoğlu 'nun icraatlarını da yakından takip edeceklerini söyledi. Başarılı oyuncu paylaşımında "Siyasi liderlerin sahibimiz gibi davranmasından bıktık. Varabilecekleri en üst seviyenin tüm halkın faydası için çalışan hizmetliler olmak olduğu gerçeğini Ekrem başkanla hatırlamayı umuyoruz. Uzun lafın kısası; sonuna dek yanında ve bir o kadar da ensendeyiz Ekrem İmamoğlu " dedi.

Oyuncu Erdem Yener, seçimlerden sonra Ekrem İmamoğlu'na seslendi: Ensendeyiz
Erdem Yener , Ekrem İmamoğlu , İmamoğlu , Magazin , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR(8)
MÜRTEXA:bize onların kuluymuşuz gibi davrananlardan sıkıldık. Ülkede hilafet var sanki kendisini padişah sananlar eninde sonunda onlara bahşettiğimiz o koltukların altlarından nasılda kayıp gittiğini görecek. Bu dünya kimseye kalmaz egolarını törpüleyip insan kişiliklerine geri dönmeliler. Halkı aptal yerine koymanın bir bedeli, halktan gasp edilen hakların bir sonucu olacaktı elbet ve bu süreç Ekrem beyle başlamıştır. Türkiye Cumhuriyetini yıkmaya kimsenin gücü yetmez.
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SİNİRLİ:sen kimsin be, diğer partilere söyleyemediğini burada mı ötüyorsun, sen kendi işine bak dostum. ensendeyiz derken ne demek istiyorsun sen mi seçip atadın o adamı da böyle konusuyorsun.
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RAMİZ:ÇOK GÜZEL GÜZEL KONUŞMUŞSUN KARDEŞ ah bire aynı kelimeyi akp lilere diyebilseniz
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MÜRTEXA:bize onların kuluymuşuz gibi davrananlardan sıkıldık. Ülkede hilafet var sanki kendisini padişah sananlar eninde sonunda onlara bahşettiğimiz o koltukların altlarından nasılda kayıp gittiğini görecek. Bu dünya kimseye kalmaz egolarını törpüleyip insan kişiliklerine geri dönmeliler. Halkı aptal yerine koymanın bir bedeli, halktan gasp edilen hakların bir sonucu olacaktı elbet ve bu süreç Ekrem beyle başlamıştır. Türkiye Cumhuriyetini yıkmaya kimsenin gücü yetmez.
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YASDAR:bravo hem sahibimiz gibi bizi sahipleniyorlar hemde lüks içinde milletin parasını har vurup harman savurarak; heba ediyorlar çok yazık
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