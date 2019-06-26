Oyuncu Erdem Yener, seçimlerden sonra Ekrem İmamoğlu'na seslendi: Ensendeyiz

Çok Güzel Hareketler'deki başarılı performanslarıyla hafızalara kazınan oyuncu ve şarkıcı Erdem Yener , sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu hakkında bir paylaşım yaptı. Oyuncu, geride bıraktığımız gün gerçekleşen belediye seçimleri sonrasında resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu 'na "Ensendeyiz" diyerek seslendi.

"LİDERLERİN SAHİBİMİZ GİBİ DAVRANMASINDAN BIKTIK"

Yener, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı satırlarda siyasi partilere göndermede bulunurken İmamoğlu 'nun icraatlarını da yakından takip edeceklerini söyledi. Başarılı oyuncu paylaşımında "Siyasi liderlerin sahibimiz gibi davranmasından bıktık. Varabilecekleri en üst seviyenin tüm halkın faydası için çalışan hizmetliler olmak olduğu gerçeğini Ekrem başkanla hatırlamayı umuyoruz. Uzun lafın kısası; sonuna dek yanında ve bir o kadar da ensendeyiz Ekrem İmamoğlu " dedi.