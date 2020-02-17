Oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, bebeğine koyacağı ismi açıkladı

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur 'da Vartolu Saadettin rolünü oynayan oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, önceki gün Nişantaşı 'nda yemek yediği mekandan çıkarken görüntülendi. Birkaç ay sonra ilk kez baba olacak olan oyuncu, bebeğinin cinsiyetinden ve adından bahsetti.

BEBEKLERİNE MERSEL ADINI VERECEKLER

11 Ağustos 2018'de kendisi gibi oyuncu olan Cansu Tosun ile evlenen oyuncunun eşi şimdilerde beş aylık hamile. Bebeklerine "Mersel" adını vereceklerini ve sürecin gayet iyi gittiğini söyleyen oyuncu, sevenlerinin yoğun ilgisiyle de karşılaştı.

ÇUKUR HAKKINDAKİ SORULARI GEÇİŞTİRDİ

Çukur dizisinden bahseden oyuncu gazetecilerin "Bu kadar uzun soluklu olacağını tahmin etmiş miydiniz?" sorusuna ise gülerek "Hayır birinci sezonda biter demiştim. Tabii ki düşünmedim ne bileyim ben?" diye cevap verdi. Rol aldığı çukur dizisinde şiddet sahnelerinin çok olması nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline gelmesi sorusuna, "Acelem var onu uzun uzun oturarak konuşalım" diye geçiştirdi.