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Oyuncu Esra Dermancıoğlu, eteğinin kalçasına kadar açıldığı pozla takipçilerini çileden çıkardı

'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisiyle adını duyuran ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, eteğinin kalçasına kadar açıldığı pozla sosyal medyaya damga vurdu. Dermancıoğlu bu pozuyla eleştiri bombardımanına tutuldu.

18.10.2019 09:19

Bir döneme damgasını vuran dizi Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde kötü karaktere başarıyla hayat veren Esra Dermancıoğlu paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Dermancıoğlu, eteğinin kalçasına kadar açılmış bir şekilde arkadaşıyla poz verdi. Dermancıoğlu, Elinde patates kızartmasının olduğu tabakla verdiği pozu "Patates kızartması selülit yapmaz" notunu düştü.

"KEŞKE SELÜLİT YAPSAYDIN"

Beren Saat ile yakın dost olan ve oyuncunun sıkıntılı günlerinde yanında olan Dermancıoğlu'nun bu pozu takipçileri tarafından tepkiyle karşılandı. Oyuncunun bacak dekolteli pozuna "Keşke selülit yapsaydı da sadece ona odaklanır geriye kalanını görmezdik, kısmet değilmiş" gibi yorumlar yapıldı.

Son "Bir Zamanlar Çukurova" dizisine transfer olan oyuncu Esra Dermancıoğlu, şimdilerde bir tiyatro projesi için çalışmalarda bulunuyor.

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, eteğinin kalçasına kadar açıldığı pozla takipçilerini çileden çıkardı

Fatmagül ün Suçu Ne, Esra Dermancıoğlu, Magazin

YORUMLAR(18)
MERWAN:Fatmagül'' ün yengesi işte ne olacaktı
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OGUZ:bel ki bir rol kapar birileri bir rol verir
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YOLCU:kusarım bunun bacakları nedır bu boyle
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DJ BORİS BREJCHA:KAÇIIIIIIIIIIIIIIIIN
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TXX:ne nursuz ne gereksiz bi kadın bu su haline hareketine bak yazıklar olsun ya
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.:BİR ZAMANLAR AYIP DİYE BİR ŞEY VARDI. ARTIK SAYENİZDE KALMADI.
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ZİYAA:Vayyy beee o ne lan!
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COBE:midem bulandı, şevkim kaçtı
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FERHAT:Çok güzel bi kadın. .
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