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Oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızının son hali görenleri şaşkına uğrattı

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu'nın gözlerden uzakta büyüttüğü kızı Refia Dermancıoğlu'nun son hali görenleri şaşkınlığa uğrattı. Abla-kardeş gibi görünen anne ve kızın benzerlikleri de gözlerden kaçmadı.

06.08.2019 08:55
Oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızının son hali görenleri şaşkına uğrattı

Rol aldığı Fatmagül'ün Suçu Ne?, Muhteşem Yüzyıl VE Doksanlar gibi projelerle adını duyuran başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızının son hali herkesi şaşırttı.

BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Çocuğunu gözlerden uzak büyüten Dermancıoğlu'nun 19 yaşındaki kızı Refia Dermancıoğlu, son görüntüsünün yanı sıra annesine olan benzerliğiyle de dikkat çekti. Dermancıoğlu, kızının babasından oyunculuk kariyerini yapmasını istemediği için boşanmıştı.

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

Esra Dermancıoğlu 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitim aldı. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri ve ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler aldı.

Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol aldı.

2010 yılında Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçti ve bu rol ile popüler bir oyuncu oldu. 2015 yılında Merdiven Baba filiminde Hacı Ali Konuk ile başrolü paylaştı. 2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, 80'lerin efsane dizisi Şahin Tepesi dizisinden aynı isimle uyarlanan dizinin ana kadrosunda yer aldı ve Ceylan Topçu karakterine hayat verdi. Dizide Zerrin Tekindor, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Ebru Özkan, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı.


Fatmagül ün Suçu Ne, Esra Dermancıoğlu, Muhteşem Yüzyıl, Anne, Magazin

YORUMLAR (8)
MEMO: Bu kadini görünce hep hayat kadinlari aklima geliyor. Bilmiyorum neden
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İMAN: iman tahtası hep açıkta olan kadın
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HTC: HABERİ YAPAN VATANDAŞ , ARTIK ŞÖYLE SAÇMA SAÇMA GÖZLERİNE İNANAMADI BİLMEM NE GİBİ BAŞLIKLAR DEĞİLDE DAHA GERÇEĞE YAKIN , MANTIK ÇERÇEVESİNDE BAŞLIK ATSANIZ DİYORUM
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HEYCANLI: Htc kardeş bu heycanlı olmasa sen ling i tıklamazdın onlarda para kazanamazdı
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HABERCİ DEĞİL Kİ: Haberi yapan vatandaş haberci değil ki. Milleti uyutmak için görevlendirilmiş biri...
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FURKAN: Gözlerime inandım.
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GÖZLERİNDE KALP OLAN EMOJİ: evet şu an inanamıyoruz gözümüze Allah Allah neden acaba
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VATANDAŞIN SESİ: Fatmagül ün akrabası değil mi o
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