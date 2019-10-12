Oyuncu Ezgi Eyüboğlu'ndan ilginç yorum: Bildiğim kadarıyla aldatılmadım

Ulan İstanbul dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve 2014 yılında nikah masasına oturan Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım geçtiğimiz Haziran ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle tek celsede boşandı.

Kaan Yıldırım, boşanmadan kısa bir süre sonra oyuncu Demet Özdemir ile samimi şekilde görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Konu hakkında açıklama yapan ikili, aşk iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Hakan Gence'ye konuşan güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, ise "Bildiğim kadarıyla aldatılmadım" sözleriyle kafaları karıştırdı.

"BİLDİĞİM KADARIYLA ALDATILMADIM"

Şimdilerde FOX ekranlarında yayınlanan Bir Aile Hikayesi adlı dizide rol alan Eyüboğlu, rolü için "Nil, eski eşi Berk'le 10 yıl önce ayrılmış çünkü aldatılmış. 10 yıl sonra Berk birdenbire Nil'in kapısına geliyor ve onu geri kazanmaya çalışıyor." dedi. Dizide aldatılan kadını oynayan oyuncu 'Siz hiç hayatta aldattınız ya da aldatıldınız mı?' sorusu üzerine ise "Hayır, bildiğim kadarıyla aldatılmadım." cevabını verdi.

"BİRBİRİMİZE GÜZEL ŞEKİLDE VEDA ETTİK"

Oyuncu, evliliğinin ihanet yüzünden bittiği yönündeki iddialar için de "Yazılanların hiçbiri doğru değil. Bu ayrılığın arkasında dramatik bir hikaye yok. Birbirimize güzel bir şekilde veda ettik" dedi.