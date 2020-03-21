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Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak

Koronavirüsün ülkemize gelmesinden dolayı yaşanabilecek ekonomik krizi dikkat çekmek için bir iyilik hareketi başlatan oyuncu Ezgi Mola, iki kiracısından bir aylık kirayı almamaya karar verdi.

21.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:57

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan 11 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs Türkiye'ye geldi. Virüsü karşı tedbir alanlar ise evden çıkmamaya başladı. Bu durumda milyonlarca kişinin etkileneceğini düşünen Ezgi Mola ise iyilik hareketi başlattı.

İKİ KİRACISINDAN KİRA ALMAYACAK

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından bir video paylaşan başarılı oyuncu, "Geçtiğimiz günlerde keşke elimizden bir şey gelse de iyilik hareketi başlatsak demiştim... Kendimce şöyle bir şey düşündüm, iki tane kiracım var, ikisine de 'Nisan ayında kira istemiyorum' diyerek mesaj yolladım. Belki imkanı olan insanlar kiracılarını bu şekilde rahatlatabilir. Yardımcı olmamız gerekiyor dediğim insanlar küçük esnaflar zaten büyük iş adamları değil. Sizden de böyle adımlar bekliyorum" dedi.

Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak

İYİLİK HAREKETİ BAŞLATMA ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz hafta koronavirüs karşı alınan tedbirler kapsamında mekanların kapatılmasıyla ilgili paylaşım yapan Ezgi Mola, "Peki bu önümüzdeki yaklaşık iki ayda dükkanı olan kafe, restoran, eğlence mekanı, butiği vs olan kira ödeyen, maaş ödeyen insanlar ne yapacaklar? Bir iyilik hareketi mesela? Kiraların en azından 2 ay makul bir rakamda ödenmesi, hali vakti yerinde mülk sahiplerinin belki kira almaması? Bilmiyorum ama bir iyilik hareketi? Devletten faturalara vs. destek ve vergileri kaldırmak? Sizce?" demişti.

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Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak

Haberin Videosu :

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Ezgi Mola, Wuhan, Magazin

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Yorumlar (5)
REF:bir evim var oranın kirasıyla geciniyorum başkada gelirim yok bvende kirayı veremiyorum dese verme helal ettim demeyi düünüyorum bu insanların milyonları var iki kiraya ihtiyacımı var reklam amaclı twettemi söyleniyor böyle şey
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CANIMSIN:Güzel bir hareket. İmkanı olan mülk sahipleri, kiracılarına bu günlerde yardımcı olmalıdır. Gerek Nisan ayı, tehlikenin devamı söz konusu olmasında gerek de gelecek aylar kira almasınlar.
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GÖKALP:yüreği güzel insan güzelliği yüze yansır
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GÖKALP:mevlam sana helal ve hayırlı bereketli bol mal nasip etsin yüreğigüzel insan Allah seni korusun
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YAVUZ50:Hatta bana kalırsa garibanlara birde ramazan paketi yaptırsan ya, sen kazanırsın.
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