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Oyuncu Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in bir süredir hastanede kanser tedavisi gören babası Ramazan Evcen hayatını kaybetti.

12.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:15

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz sene ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan başarılı oyuncu Fahriye Evcen'in babası vefat etti.

ACI HABERİ YAKINLARI DUYURDU

Fahriye Evcen'in bir akrabası, iki yıl önce kanser hastalığına yakalanan ve bir süredir tedavisine hastanede devam edilen Ramazan Evcen hayatını kaybettiğini duyurdu. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in hayranlarının çok fazla yorum yapması üzerine, akrabaları paylaşımı sildi.

Yakalandığı kanserden dolayı midesinin bir kısmı alınan Ramazan Evcen, geçtiğimiz yılın son aylarında yeniden fenalaşmıştı.

Fahriye EvcenFahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen'in hastalığı nüksetti

Oyuncu Fahriye Evcen'in babası hayatını kaybetti

Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Magazin


HABER YORUMLARI (14)
ADINIZI YAZIN:Allah rahmet etsin yakınlarına da sabır versin
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GICIK:Allah rahmet etsin, Allah sabır versin Baba kurtulmuş. Ama acısı bu dunyada kaldı.
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METİN:tüh ne yapalım kınamı yakalım vah vah vah ne üzüldüm bir bilseniz!!ayrıca bu kadın ve adamla fariyenin pek ilgisi yok bence fariye nerden oldu bu araştırılmalı
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2 19
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REF:Kötü kelam eden arkadaşar kendi ailenizdende kaybedeceksiniz birgünde siz kaybıolacaksınız insanların en kötü hissettikleri anda kötü yorumlarınız icinizde kalsın yazmayın bari
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10 2
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ZİYAA:Çok haklısın kardeşim! Hayırlı günler.
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3 0
TUKER:Fahriye bir daha o hastaneye gitmez
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MEMET33:NE''KKADARDA ÜZÜLDÜM BİR BİLSENİZ!
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ZİYAA:Sen insan mısın birader?
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YILMAZ:Allah rahmet eylesin.
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AAA:anne babaya bak öz kızı değil sanırım
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