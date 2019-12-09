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Oyuncu Fahriye Evcen, setlere geri dönmek için kendi kurallarını koydu

Hamile kaldıktan sonra setlere ara veren ve şimdilerde sadece oğluyla ilgilenen oyuncu Fahriye Evcen, setlere geri dönmek için uyulması gereken kurallarını açıkladı. Evcen, yapımcılara haftada 2 gün izin istediğini ve günde 9 saatten fazla çalışmak istemediğini söyledi.

09.12.2019 08:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 08:23

2017 yılında kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile muhteşem bir düğünle evlenen Fahriye Evcen, geçtiğimiz Nisan ayında ilk bebeği Karan'ı kucağına aldı. Hamile olduğunu öğrendikten sonra setlere ara veren Evcen'in aylar sonra setlere geri dönmek için koyduğu kurallar ortaya çıktı.

"SETTE 9 SAAT ÇALIŞIR, HAFTADA 2 GÜN İZİN YAPARIM"

Akşam'da yer alan habere göre: Çocuğunu belli bir yaşa kadar kendi büyütmek istediği için bir süre çalışmayı düşünmeyen Evcen, eğer içine sinen bir proje olursa kendi şartlarıyla setlere dönecek. 33 yaşındaki oyuncu, kendisine teklifte bulunan yapımcılara "Hazırlıklar dahil sette toplamda 9 saat kalırım. Haftada da iki gün ve resmi tatillerde izin yaparım" şeklinde kurallar koydu.

ÇOCUKLARINA KENDİLERİ BAKACAK

Ancak Fahriye Evcen, şu sıralar herhangi bir dizi ya da reklam projesine olumlu bakmıyor. Öte yandan ünlü isim, çocukları için bakıcı da tutmak istemiyor ve Karan'ı anne-baba olarak büyütmek istiyor.

Oyuncu Fahriye Evcen, setlere geri dönmek için kendi kurallarını koydu

Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Magazin


HABER YORUMLARI (10)
TEMEL YİĞİT:Böylesi ehlikeyflerden bir halt olmaz, tembel ve sorunlu olurlar
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HERKES:beyin fakiri buse zenginmisin insanların yediğiyle kazanclyla dalgaı geçiyon dilerim sen o dürümüde bulamazsın
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KİME NE:Fahriye de Burak da çok güzelsiniz.Umarım hep mutlu olursunuz.
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YAPMA KIZIM:dünyada birbirine yakışan tek çift bunlar. Dahasına bu dünyada rastlanmaz. Ama fahriye çok çabuk uçtun. Bu kadar ego çakar adamı yerin dibine bir anda.
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ZİYAA:Ne güzel bir çift. . . Mutluluklar dilerim. . .
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WWW.:Kazandığın paraları bi ye bakalım
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BUSE:yanlış anlama fahriyecim ama senin modan geçti birazdaha kapris yaparsan fakirler gibi karın tokluğuna tavuk dürüme çalışmak zorunda kalırsın hem sen lohusasın kim ne yapsın ki seni hahhayt
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GERÇEKLER:Memur zihniyeti kendince haklısın evet olması gerekende bu ama maalesef o şartlarda anca asgari ücret alınıyor.
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CONİ:fahriye mi kaldi lan
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EVSİZ ADAM:Bravo
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