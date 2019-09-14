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Oyuncu Fatma Girik Başkentte fizik tedavi görüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan oyuncu Fatma Girik, yürüme sıkıntısı nedeniyle fizik tedavi görmek üzere Ankara'daki hastaneye yatırıldı.

14.09.2019 13:46Oyuncu Fatma Girik Başkentte fizik tedavi görüyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan oyuncu Fatma Girik, yürüme sıkıntısı nedeniyle fizik tedavi görmek üzere Ankara'daki hastaneye yatırıldı.
Torba Mahallesi'nde ikamet eden Girik, yaklaşık bir hafta önce yaşadığı yürüme zorluğu nedeniyle Ankara'daki hastaneye götürüldü.
Doktorunun tavsiyesi üzerine Girik'in yaklaşık dört hafta süreyle fizik tedavi göreceği öğrenildi.
Fatma Girik, Bodrum'daki evinde daha önce birkaç kez düşmüş, bu kazalardan birinde kalça kemiğini kırmıştı. Girik, şubat ayında da beyin ameliyatı geçirmişti.

Fatma Girik, Bodrum, Ankara, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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