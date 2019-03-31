Oyuncu Fatma Girik Bodrum'da Oyunu Kullandı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde oyuncu Fatma Girik
, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Fatma Girik, yakınları ve yardımcılarıyla oy vereceği Torba Mahallesi'ndeki alana geldi. Burada 1313 numaralı sandıkta oy kullanan Girik, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunu vermek için İstanbul
'dan geldiğini belirterek "Oyuma sahip çıktım." dedi.
Hayranlarıyla fotoğraf çektiren Girik, 2015 yılında Bodrum'da hayatını kaybeden yönetmen Memduh Ün
'ün mezarını ziyaret etti.
Muğla, Bodrum, Fatma Girik, Kültür Sanat
Kaynak: AA