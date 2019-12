Oyuncu Fatma Girik: "Sağlığıma kavuşsam 'hanım ağa' rolünde oynayabilirim"

Türk sinemasının önemli oyuncularından Fatma Girik, eski günleri özlese de hayat verdiği karakterlerle hala anılmanın mutluluğunu yaşıyor.Figüran olarak adım attığı Yeşilçam'da, 14 yaşında oynadığı bir filmde yıldızı parlayan Fatma Girik, kariyerine yaklaşık 200 film sığdırdı."Kanlı Nigar" ve "Yılanların Öcü" gibi filmlerle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran 77 yaşındaki Girik, beyaz perdeden uzaklaşalı yıllar olmasına rağmen sevenlerinin gözünde hiç eskimiyor.Yeşilçam'ın "Dört Yapraklı Yoncası"ndan Girik, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinin dört bir köşesinde asılı nostaljik fotoğraflarına bakıp hem eski günleri anıyor hem de huzur buluyor.Zaman zaman sağlık problemleri nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya giden Girik, ilçede her sabah sahilde yürüyüş yapıyor, sokaktan sahiplendiği kedi ve köpeklerle evinde vakit geçiriyor.Fatma Girik, AA muhabirine, çok küçük yaşlarda başladığı sinema sektöründe çok ilerlediğini söyledi.Oynadığı birçok filmin kasetine sahip olduğunu, zaman zaman evinde izlediğini ifade eden Girik, televizyonda yayınlanan filmlerini Türkiye'de milyonlarca insanla aynı anda izlemenin kendisine daha büyük keyif verdiğini dile getirdi.Oynadığı filmlerin halen hafızasında yer aldığını vurgulayan Girik, şöyle konuştu:"Eski günleri çok özlüyorum ama 'Film olsa da oynasam.' demiyorum. Eskiden hep korkusuz bir kadını oynadım. Sağlığıma yeniden kavuşsam mesela 'hanım ağa' rolünde oynayabilirim. Uzun soluklu olursa oynarım, kısa istemem. Ben aslında yürümek istiyorum. Birbirine çok yakın üç ayrı ameliyat geçirdim. Ayağıma protez takıldı, beyin ameliyatı geçirdim. Tamamen iyileşemedim. Allah'tan bir hasar kalmadı."Girik, artık mankenler veya güzel kızların dizi ve film projelerinde yer aldığına dikkati çekerek, "Tabii ki projelerde yer alacaklar. Genç insanların önünü kesmek bana göre değil. Bırakın onlar da yapsın. Yapa yapa öğrenecekler. Türkiye'de sinema sektöründe çok iyi projelere imza atıldığını düşünüyorum. Zaman zaman yeni filmleri de izleme şansım oluyor. İnsanın yaptığı işi sevmesi lazım. Bunu yaparsan iş de seni sever. Tuba Büyüküstün'ün oyunculuğunu çok beğeniyorum." dedi."Filiz, Hülya, Türkan beni yalnız bırakmıyor"Bodrum'un kendisine çok iyi geldiğini anlatan Girik, "Arkadaşlarım çok hayırlı. Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray hepsi arka arkaya telefon açtılar ve doğum günümü kutladılar. Çok mutlu oldum. Zaten sürekli konuşuyoruz, İstanbul'da da birlikte oluyoruz. Türkan bizi toplayacak bir yere, yemek yiyip sohbet edeceğiz." diye konuştu.Evinin duvarlarını eski fotoğraf ve film afişlerinin süslediğine değinen Girik, fotoğrafların hepsini son 5 yılda toplayıp astıklarını, bunların çok güzel anılar olduğunu kaydetti.Usta oyuncunun 23 yıllık yardımcısı 53 yaşındaki Dursune Yılmaz da Fatma Girik'i çok sevdiğini belirterek, "O benim annem gibi. Ömrümün yarısı onunla geçti. Fatma Hanım'ın yanında çok mutluyum. Kendisi çok iyi bir insan. Beni bırakmadığı sürece her an yanındayım." ifadelerini kullandı.