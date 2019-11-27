Oyuncu Ferhan Şensoy'un eşi ünlü müzik direktörü Cem Öget'ten

"Sedef Hastalığının Tedavisinde Hayat Var" proje videosunun ilk gösteriminin yapıldığı toplantıda, projenin müziğine imza atan oyuncu Ferhan Şensoy'un eşi ünlü müzik direktörü Cem Öget canlı performans sergiledi.

Sedef hastalığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Sedef Hastalığının Tedavisinde Hayat Var" projesinin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Öget, projeyle ilgili şunları söyledi: "Toplumda sedef hastalığına karşı bir ön yargı var. Biz bu ön yargıyı kırmak için sanatın gücünü kullanarak sedef hastalığı tedavisinde umutsuz olunmaması gerektiğine ve sedefin tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekmek istedik." Projeyle sedef hastalığıyla mücadele eden tüm hastalara umut vermek ve onları vakit kaybetmeden bir dermatoloğa yönlendirmek hedefleniyor.