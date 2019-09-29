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Oyuncu Fulya Zenginer, Kuntay Tarık Evren ile dünyaevine girdi

Oyuncu Fulya Zenginer, sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile evlendi. Güzel oyuncu düğün gününü Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

29.09.2019 20:10

"Küçük Kadınlar"ın asi kızı olarak hayatımıza giren oyuncu Fulya Zenginer, 1,5 yıldır aşk yaşadığı grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile beraber çıktıkları Milano gezisinde evlilik teklifi almıştı. Fulya Zenginer, 1.5 yıldır devam eden ilişkisini imzayla noktaladı.

Oyuncu Fulya Zenginer düğün hazırlıklarını ve düğünde yaşadığı keyifli anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Zenginer ayakkabı altına isim yazma geleneğini bozmayarak, arkadaşlarının isimlerini tek tek ayakkabısının altına yazdı.

Zenginer'in paylaşımları takipçilerinin beğenisini kazandı. Ayrıca bütün mesajları okuduğunu söyleyen Zenginer bütün takipçilerine güzel dileklerinden dolayı teşekkür etti.

Oyuncu Fulya Zenginer, Kuntay Tarık Evren ile dünyaevine girdi

Fulya Zenginer, Küçük Kadınlar, Instagram, Magazin

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