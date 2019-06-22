Oyuncu Gizem Karaca, köpeğinin bulunması için takipçilerinden yardım istedi

Uyuşturucu madde kullanma suçuyla gündeme gelen 26 yaşındaki oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabından çok sevdiği köpeğinin kaybolduğunu duyurdu.

"ARKA ARKAYA GELEN ŞANSSIZLIK"

Köpeğinin bulunması için takipçilerinden yardım isteyen güzel oyuncu, "Golden Retriever cinsi oğlumuz Kito kayıp. 21.06.2019 tarihinde sabah evden kaçmış. Çok uysal, hiç saldırgan değil. Çağırsanız hemen gelir. Üstünde mavi tasması var. Görürseniz lütfen bize ulaşın. Arka arkaya başıma gelen şanssızlık, gerçekten inanamıyorum.

"KAJU'DAN SONRA KİTO'YA BİR ŞEY OLMASINI KALDIRAMAM"

Bu sabah ece tadilat için gelen kişiler bahçe kapısını açık bırakmış o da kaçmış. Kaju'dan sonra Kito'ya bir şey olmasını kaldıramam. Lütfen paylaşın, yayın. Sahil evleri civarlarında gören duyan varsa bana mesaj atın lütfen..." notuyla çaresizce takipçilerine seslendi.

KEDİSİNE ARABA ÇARPMIŞTI

Karaca'nın 2 hafta önce de kedisi Kaju kaybolmuş, Karaca daha sonra kedisine bir arabanın çarpıp kaçtığını öğrenmişti.