Oyuncu Gizem Karaca, Olay Çıkartınca Otelden Kovuldu

Geçtiğimiz aylarda uyuşturucu davasıyla anılan oyuncu Gizem Karaca'nın, film için konakladığı Fethiye'deki otelde alkolün dozunu kaçırınca, olay çıkardığı iddia edildi. Oyuncu, müşterileri rahatsız ettiği için otelden gönderildi.

OTELİN LOBİSİNDE BAĞIRMAYA BAŞLADI

İddiaya göre; Gizem Karaca, başrolünü Ümit Kantarcılar'la paylaştığı "Bizim Semtin Çocukları" filmi için Fethiye'de konakladığı otelde olay çıkardı. Oyuncu, eğlencenin dozunu fazla kaçırınca otelin lobisinde bağırmaya başladı.

GÖREVLİLER SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Milliyet'in haberine göre; görevliler, Gizem Karaca'yı sakinleştirmek için araya girse de başarılı olamadı. Daha sonra duruma set ekibi ve oyuncular müdahale etti. Ancak tartışmanın daha da büyüdüğü öğrenildi.

OTELDEN AYRILMASI İSTENDİ

Ortam sakinleşmeyince, otel yönetimi diğer müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle Gizem Karaca'dan otelden ayrılmasını istedi. Gizem Karaca, daha sonra başka bir otele yerleşti.