14 Kasım 2018, 09:47
»»

Oyuncu Gizem Karaca, Olay Çıkartınca Otelden Kovuldu

Bir dönem uyuşturucu ticaretinden hapis cezası alan oyuncu Gizem Karaca, olay çıkartınca kaldığı otelden atıldı.

Geçtiğimiz aylarda uyuşturucu davasıyla anılan oyuncu Gizem Karaca'nın, film için konakladığı Fethiye'deki otelde alkolün dozunu kaçırınca, olay çıkardığı iddia edildi. Oyuncu, müşterileri rahatsız ettiği için otelden gönderildi.

OTELİN LOBİSİNDE BAĞIRMAYA BAŞLADI

İddiaya göre; Gizem Karaca, başrolünü Ümit Kantarcılar'la paylaştığı "Bizim Semtin Çocukları" filmi için Fethiye'de konakladığı otelde olay çıkardı. Oyuncu, eğlencenin dozunu fazla kaçırınca otelin lobisinde bağırmaya başladı.

GÖREVLİLER SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Milliyet'in haberine göre; görevliler, Gizem Karaca'yı sakinleştirmek için araya girse de başarılı olamadı. Daha sonra duruma set ekibi ve oyuncular müdahale etti. Ancak tartışmanın daha da büyüdüğü öğrenildi.

OTELDEN AYRILMASI İSTENDİ

Ortam sakinleşmeyince, otel yönetimi diğer müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle Gizem Karaca'dan otelden ayrılmasını istedi. Gizem Karaca, daha sonra başka bir otele yerleşti.

Gizem Karaca Bu Kez de Alkol Problemiyle Gündemde! Gizem Karaca Kimdir?Gizem Karaca Bu Kez de Alkol Problemiyle Gündemde! Gizem Karaca Kimdir?

Fethiye,Ümit Kantarcılar,Gizem Karaca
14 Kasım 2018 Çarşamba 09:47



YORUMLAR (17)
ZEKİ İNSAN: sanat ve diğer oyuculuk yapımına hakaret etmiş derhal yönetmen gereğini yapması gerek
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DOGAN: yazık degilmi bu güzellige
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
TAKİPÇİ: fazla koklamıştır.
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
SEYYAH: Topluma kötü örnek olanlar toplumu bozanlar hapis yatmalı.
Yayından Kaldır
10 0
Cevap yaz
ALİ: Ya ne yaparsa yapsın çok guzel,masum çekici bir yüzü var.
Yayından Kaldır
7 7
Cevap yaz
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın