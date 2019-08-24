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Oyuncu Gonca Vuslateri, sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi

Oyuncu Gonca Vuslateri, 8 aydır aşk yaşadığı ve kamera karşısına çıkmadığı sevgilisi Mertcan Bilgin ile Bodrum'da öpüşürken görüntülendi.

24.08.2019 09:42
Oyuncu Gonca Vuslateri, sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi

2 sene evli kaldığı ses mühendisi Burak Ertoğan'dan tek celsede boşanan Gonca Vuslateri, Üç ay önce gazeteci-yazar Özgür Mumcu ile el ele görüntülenmiş ve "Özgür sadece arkadaşım. Ben 5 aydır başkasına aşığım, daha çekemediniz. Biz istemedikçe de çekemezsiniz" demişti. Vuslateri, geçtiğimiz yeni sevgilisiyle Bodrum'da sarmaş dolaş görüntülendi.

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİLER

Posta'da yer alan habere göre; 32 yaşındaki Gonca Vuslateri, 27 yaşındaki yeni sevgilisi davulcu Mertcan Bilgin ile şimdilerde Bodrum Gümüşlük'te tatil yapıyor. Tenha bir koyda görüntülenen ikili, önce fotoğraf çekti sonra sık sık öpüştü. Vuslateri bir arada sevgilisine "Aşkım" diyerek seslendi.

Oyuncu Gonca Vuslateri, sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi

Gonca Vuslateri, Özgür Mumcu, Bodrum, Magazin

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