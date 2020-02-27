Haberler » Magazin » Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu - Magazin

Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma dizisine oyuncu Gül Korkmaz dahil oldu. Başarılı oyuncu, Halit'in iflas ederek şoförünün evine taşınmasıyla komşu olduğu Dürdane rolüyle dizide yer alacak.

27.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:17

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzadeve Barış Kılıç'ın paylaştığı Yasak Elma dizisine oyuncu Gül Korkmaz dahil oldu.

71. bölümde Dürdane karakteriyle Yasak Elma dizine katılan başarılı oyuncu Gül Korkmaz, Halit'in (Talat Bulut) iflas ederek şoförünün evine taşınmasıyla komşu olduğu Dürdane rolüyle dizide yer alacak.

GÜL KORKMAZ KİMDİR?

13 Şubat 1986 doğumlu oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar'ından mezun olduktan sonra Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümünde okumaya başladı. Kilit, Herostratos'u Unut, Alçalarak Yüksel oyunlarının yanı sıra; Paramparça, Suç Dosyası, Akasya Durağı ve Karadayı dizilerinde yer aldı.

Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu

yasak elma dizisi, Talat Bulut, TV, Magazin


HABER YORUMLARI (16)
ERCAN:kim bu yahu tanıyamadık yasak elma bahçesi filmimi oynuyo nezaman bu dizi var yenimi başladı
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
THE END:İslam aleminin mübarek regaib kandilini tebrik ederim..
Yayından Kaldır
97 0
Cevap yaz
CENGİZ:budiziler muslumanlığı bitirdiler nalet
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
VRETRUL:Bunun her tarafı yasak olsa ne oluur, olmasa ne oluurr..
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
SIRADAN VATANDAŞ:her bölümde halite yeni bir eş ekleniyor, dizi bitince 9 10 olur her halde bu ne arkadaş Türk islam aile yapısına uygun mu bu al ver değiş tokuş işleri
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
VATANDAŞ:istemiyorsan seyretmezsin
Yayından Kaldır
0 0
SAKARYALI HATUN:İslâm aleminin kandili, mübarek olsun. :))
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
SAKARYALI HATUN:Bence , sen de üniversite okumalısın. Okumak; kendini geliştirmek güzeldir. :))
Yayından Kaldır
0 0
SAKARYALI HATUN:Yanlış anlaşılmak istemem ; o yüzden.
Yayından Kaldır
0 0
SW:Hayırlı kandiller
Yayından Kaldır
1 0
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
Magazin

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 19:40:09