22.05.2019 18:18
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Oyuncu Gülse Birsel Mesleki Deformasyon Yaşadığını İtiraf Etti

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mesleki deformasyon yaşadığını takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı not ile takipçilerini üzdü.

"GÜLDÜRME ÇABASINA GİRMEK"

Dizide birlikte oynadığı oyuncularla çekilmiş fotoğrafları hesabından paylaşan Birsel, karenin altına yazdığı satırlarla ilginç bir itirafta bulunarak, "Bir anı fotoğrafı için bile 2 saniye objektife efendi gibi gülümsemeyi başaramamak, istemsizce birbirini güldürme çabasına girmek: Mesleki deformasyon." dedi.

"HAFTADA BİR GÜN İZİN OLACAK"

AVM'de alışveriş yaparken objektiflere takılan Gülse Birsel; Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren gibi birçok ünlü ismin yer aldığı 'Jet Sosyete' dizisinin önümüzdeki sezon televizyon platformunda olmayacağını, internet platformunda seyircinin karşısına çıkacağını söylemişti. Oyuncu, "Dizimiz önümüzdeki sezon televizyon platformunda değil, İnternet platformunda olacak. 120-150 dakikalar sitcom tarzında olmuyor. 45-50 dakikalar arasında yapacağız, Sitcom tarzında fıstık gibi. Artık insana yakışır bir şekilde yaşamak istiyorum. En azında haftada bir gün izin olacak" demişti.

Oyuncu Gülse Birsel Mesleki Deformasyon Yaşadığını İtiraf Etti Gülse Birsel, Magazin


YORUMLAR (11)
NAPOLİ: mesleki deformasyon derken. . ağır parça kaldırırken belini mi incitti acaba ?yada elini kameraya mı kaptırdı ?
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SERTAN: Parayı buluncaya kadar sesiniz çıkmıyor bulunca süreler çok uzun dizi yapmıycaz falan felan, aman yapmayın çokta umrumuzda
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BİNGÜL TEYZE: Kendi güzel kalbi güzel insan rabbim ömrüne ömür katsın sağlık ve sıhhat mutluluk versin
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DEFORME Mİ OLMUŞ: Bu yaşta olacaaak olacaak olacak o kaadaar
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KIZGIN: VAH VAH VAH DİYORUM YAZIK ÇOK PARALAR YEMEK İNSANI DEFORMASYONA UĞRATIYOR İYİ Kİ GARİBANIZ YOKSA.
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