05.07.2019 16:33
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Oyuncu Gürgen Öz, Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

Oyuncu Gürgen Öz, kitabı 40 bin tane satılan Şeyma Subaşı'nı fena tiye aldı. Öz, " Edebiyata bu kadar düşkün bu kitle bizi daha güzel bir geleceğe taşıyacak" sözleriyle kitabı alanlara da yüklendi.

Şeyma Subaşı'nın iki hafta önce çıkan ve kısa sürede 40 bin adet satılan kitabı 'Sadece Şeyma'nın yoğun talep üzerine ikici baskısının çıkacağı duyurulmuştu.

AĞIR GÖNDERMELERDE BULUNDU

Kitabın büyük çoğunluğunun tükenmesi haberleri üzerine ünlü oyuncu Gürgen Öz, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Şeyma Subaşı'na ve kitabı alanlara ağır göndermelerde bulundu.

"İNANIYORUM BU KÜTLEYE BEN"

Başarılı oyuncu, kitabın 40 bin satılması haberlerine, " The K.R.O! Şeyma Subaşı kitap çıkarmış. Gerçekten Tebrik ediyorum, ilk baskı 40 bin ve anında tükenmiş! Edebiyata bu kadar düşkün bu kitle, bizi daha güzel bir geleceğe taşıyacak, inanıyorum bu kütleye ben! Kimse demesin ki bu ülkede kitap okunmuyor!" sözleriyle tepki gösterdi.

Oyuncu Gürgen Öz, Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
Şeyma Subaşı, Magazin

YORUMLAR (13)
SİNİRLİYİM UFAKTAN: kitabın adı bile yine küfürler türetmeme vesile oluyor: SADECE ŞEYMA
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NOLUYO: sen yine terbiyeni bozmamışsın. . . ben en ağır küfürleri ettim kitabı kısa zamanda tüketenlere. .
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KAAN: Rezalet, Okursanız anlarsınız, cümlelerin başı sonu bile belli değil. Parası olan kitap yazıyor. . Para ile rezil olmak diye buna denir. . Ayrıca parayla saadet olmuyormuş bunu da sayenizde hayatınızı izleyerek öğreneceğiz :) şimdi sizdeyiz. . oynatalım uğurcum. .
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DELİ FİŞEK: ''SU İÇMEYİ SEVERDİ, KESTANE ŞEKERİNE BAYILIRDI'' HOOOP ŞEYMA ZENGİN :D
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NE ŞIMARIK BİR İNSANCIKSIN SEN YAA: bu adam kadar itici sinir bozucu ukala bir tip yok belki MEMLEKETTE, , , İNSANIN BİR ANDA DÖVESİ GELİYOR BUNU GÖRÜNCE
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İZMİR: adam haklı
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KOZMONOT: Aynı üniversitede okurken Türk dili sınavında sağına soluna bakan arkadaş kitap yazmış. Bu memleket bi başka.
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FERHAT: arkadaş o kadar yazar var kitabı satılmıyor sadece şeyma ne lan
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TİM0135: Hayak şeymanızın ne baş belasıymış be!
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PREMSES: son kro cuk oturmuş beymaya hahahaha
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