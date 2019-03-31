31 Mart 2019, 21:56
»»

Oyuncu Güven Hokna'nın Aldığı Oy Oranı Sevenlerini Şaşırttı!

Demokratik Sol Parti tarafından İstanbul Üsküdar'da belediye başkan adayı olarak gösterilen ünlü oyuncu Güven Hokna, aldığı oy oranıyla sevenlerini üzdü. Hokna, sandıkların yüzde 65'inin açıldığı an itibariyle yüzde 0,94 oy aldı.

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Hayriye Tekin karakteriyle hafızana kazınan ve DSP tarafından Üsküdar'da belediye başkan adayı olarak gösterilen Güven Hokna, aldığı oy oranıyla şaşırttı.

ALDIĞI OY ORANIYLA ŞAŞIRTTI

Siyasete atılan Güven Hokna'nın Üsküdar'da aldığı oy herkesi şaşırttı. Sandıkların yüzde 65'inin açıldığı an itibariyle Güven Hokna'nın aldığı oy oranı yüzde 0,94'te kaldı.

"AĞZIMIZIN TADI KAÇMASIN ÜSKÜDAR"

Ekranların efsane dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü'nde Hayriye karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu DSP'den Üsküdar Belediye Başkan Adayı olmuştu. Dizinin meşhur repliğini slogan yapan Hokna, "Ağzımızın tadı kaçmasın Üsküdar" diyerek vatandaşlardan oy istemişti.

Sandıkların yüzde 65'inin açıldığı İstanbul Üsküdar'da oy oranları şu şekilde:

HİLMİ TÜRKMEN

AK Parti

%49.3

107,156

AHMET KILIÇ

CHP

%44.2

96,064

YILMAZ BAYAT

SP

%4.42

9,616

RUHUDİL GÜVEN HOKNA

DSP

%0.94

2,033

HÜSEYİN TURHAN

BTP

%0

2

İstanbul, belediye başkan adayı, Üsküdar, Güven Hokna, Magazin, Politika



YORUMLAR