Oyuncu Güven Hokna'nın Aldığı Oy Oranı Sevenlerini Şaşırttı!

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Hayriye Tekin karakteriyle hafızana kazınan ve DSP tarafından Üsküdar'da belediye başkan adayı olarak gösterilen Güven Hokna, aldığı oy oranıyla şaşırttı.
ALDIĞI OY ORANIYLA ŞAŞIRTTI
Siyasete atılan Güven Hokna'nın Üsküdar'da aldığı oy herkesi şaşırttı. Sandıkların yüzde 65'inin açıldığı an itibariyle Güven Hokna'nın aldığı oy oranı yüzde 0,94'te kaldı.
"AĞZIMIZIN TADI KAÇMASIN ÜSKÜDAR"
Ekranların efsane dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü'nde Hayriye karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu DSP'den Üsküdar Belediye Başkan Adayı olmuştu. Dizinin meşhur repliğini slogan yapan Hokna, "Ağzımızın tadı kaçmasın Üsküdar" diyerek vatandaşlardan oy istemişti.
Sandıkların yüzde 65'inin açıldığı İstanbul Üsküdar'da oy oranları şu şekilde:
HİLMİ TÜRKMEN
AK Parti
%49.3
107,156
AHMET KILIÇ
CHP
%44.2
96,064
YILMAZ BAYAT
SP
%4.42
9,616
RUHUDİL GÜVEN HOKNA
DSP
%0.94
2,033
HÜSEYİN TURHAN
BTP
%0
2
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