Oyuncu Haldun Ergüvenç son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sanatçılarından, aynı zamanda seslendirme sanatçısı Haldun Ergüvenç, son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı Ergüvenç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törende konuşan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, bu aralar sanat camiası içerisinden sürekli vefat haberleri aldığını dile getirerek, "İyi ki onunla tanışma şansına sahip oldum. Çok önemli bir aktördü. Erken veda etti. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Sanatçının oğlu Boğaç Ergüvenç de babasının yalnızlığı sever gibi göründüğünü fakat öyle olmadığını anlatarak, "Babam benim için huysuz, aksi, inatçı, tiyatrocu, oyuncu ve sanatçıydı." diye konuştu.

"Haldun'u çok severdim"

Sanatçı Suphi Tekniker de Haldun Ergüvenç ile yakın arkadaş olduklarını ve birçok oyunda beraber rol aldıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Kaç tane oyun oynadık sayısını bilmiyorum ama 'Tehlikeli Günler'i oynarken onu eşiyle tanıştırdım. Haldun'u ben çok severdim. Düşündükçe göz yaşlarımı tutamıyorum. En son Turgut'un (Arseven) cenazesinde karşılaşmıştık. Orada boynuma sarılmıştı. Sanki veda ediyordu. Mekanı cennet olsun."

Sanatçı Bora Ayanoğlu da Ergüvenç'le Tepebaşı Tiyatrosu'nun bahçesinde büyüdüğünü hatırlatarak, "Kendimize Tepebaşı Parkı çocukları deriz. Çünkü o parkta oynarken parkın kenarında duvara dayanan sahne dekorlarını görerek büyüdük. Tabii kaçınılmazdı, hepimiz Şehir Tiyatrosu'nun kapısından girdik." ifadelerini kullandı.

Ergüvenç'le birlikte birçok oyunda da yer aldığına işaret eden Ayanoğlu, sanatçıyı daha çok matrak taraflarıyla hatırladığını söyledi.

"Sakin, bildiğinden şaşmayan iyi bir dosttu"

Sanatçı Metin Çoban da bir dönem Ergüvenç'in Şehir Tiyatroları'na küstüğüne dikkati çekerek, şunları anlattı:

"Rol vermiyorlar falan diye 'Şehir Tiyatroları benim için bitti' dedi. Ben de 'Haldun sana çok ihtiyacımız var.' dedim. O oyun 'Boğaçhan' oyunuydu. İkna oldu ve oynadı. O yıl da çocuğu olacaktı. Oğlu oldu ve oyunun adını koydu. Çok hakikatli bir arkadaştı. Sakin, bildiğinden şaşmayan iyi bir dosttu."

Sanatçı Emin And ise Şehir Tiyatroları'na 1974'te başladığını ifade ederek, "19 yaşındaydım. Alaylıyımdır ama Şehir Tiyatroları benim için bir okul olmuştur ve Agah Ün'den, Toron Karacaoğlu'nda, Erdoğan Gemicioğlu'ndan ve Haldun Ağabey'den çok şey öğrendim. Onlardan hem oyunculuk hem insanlık öğrendim ama Haldun Abi'den sunuculuğu, adab-ı muaşereti öğrendim." dedi.

Törenin ardından Türk Sineması'nın Erol Taş, Kadir Savun, Reha Yurdakul, Hulusi Kentmen, Nubar Terziyan ve Hayati Hamzaoğlu gibi birçok önemli oyuncuya ses veren usta sanatçının cenazesi, ikindi vakti Şişli Camisi'nde kılınan namazın ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA