11 Mart 2019, 15:32
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Oyuncu Halit Ergenç, Yıllar Sonra Sakallarını Kesti

Başarılı oyuncu Halit Ergenç, yıllar sonra sakalını kesti. Ergenç'i yıllar sonra sakalsız görenler, ünlü sanatçıyı tanımakta zorluk çekti.

Ekranların en başarılı oyuncularından olan Halit Ergenç Muhteşem Yüzyıl'da Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandırmak için uzattığı sakallarını yıllar sonra kesti.

GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ

Önceki gün Zorlu Center'da görüntülenen ünlü oyuncu, karşılaştığı habercilerle ayaküstü sohbet etti. Sakallarını kestiği görülen Ergenç'in bu halini görenler hayrete düştü.

UZUN SÜRE SAKALLARINI KESMEMİŞTİ

Ekranlara ilk çıktığı imajına geri dönen Ergenç, Muhteşem Yüzyıl dizisinde uzattığı sakalını uzun süre kesmemişti.

"O ZAMAN TEKRAR KONUŞURUZ"

Ergenç, Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı yeni filmi "İlk Adım 1919"la ilgili sorulara şu yanıtı verdi: "Henüz filmin çekimlerine başlamadık. Başrolü kiminle paylaşacağım hakkında da henüz bir bilgim yok. İlerleyen zamanlarda her şey netleşir, o zaman tekrar konuşuruz."

Zorlu Center, Kanuni Sultan Süleyman, Muhteşem Yüzyıl, Halit Ergenç, Magazin


YORUMLAR (11)
YUSUF: Bu adam gezi olaylarının en başındaydı. Neden bu kadar destek görüyor
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4 2
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  • ?? : sana ne lan dingil. sana mı battı. sen kendi işine bak. muhalefet etmek yasak mı yani?
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TÜYSÜZ PAPAĞANA BENZEMİŞ :D:D:D
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SLN: Adam 10 yaş gençleşti
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0 1
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UMUT: Sadece boş haberlere yorumlar açık
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