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Oyuncu Hande Doğandemir, Photoshop'la bacaklarını inceltti

Oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bacağına uyguladığı filtreyle olay oldu. Gerçek başka bir oyuncunun fotoğrafında ortaya çıktı.

25.09.2019 14:17

Güneşi Beklerken adlı dizi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Hande Doğandemir, Instagram paylaşımıyla takipçilerin diline düştü. Doğandemir, arkadaşlarıyla toplu olarak çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak aynı fotoğrafı Aslı İnandık da paylaşınca ortalık karıştı.

AYNI FOTOĞRAF İKİ FARKLI BACAK

Doğandemir'in paylaştığı fotoğrafta bacakları ince, arkadaşı Aslı İnandık'ın paylaşımında ise olduğundan daha kalın görünüyordu.

GERÇEK 4 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Hande Doğandemir'in bacaklarına yaptığı filtre ilk başta anlaşılmamıştı. 4 gün önce bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, aynı fotoğrafı geçtiğimiz gün oyuncu arkadaşı Aslı İnandık'ın da paylaşması sonucu yakayı ele verdi.

Oyuncu Hande Doğandemir, Photoshop'la bacaklarını inceltti

Güneşi Beklerken, Hande Doğandemir, Instagram, Magazin

YORUMLAR(8)
MEHMET:Allah sizi terk etmiş. Dilediğinizi yapın en fazla ölene kadar. . .
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RACO:hay baldırınız bacağınız kopsun
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İŞTE:işte bakın ben neden böyle değilim diyip bunalıma giren kızla instagramda her şey sahte
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FBLİ:ah o gözler. . . Maşallah . . .
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REALİST:Bak bu çok önemliydi, bu detay anlatamazdı. . İyiki farketmişler. .
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NE BÜYÜK HABER AMA:enes
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ALEXWOODS:Bu kadına hastayım resmen
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CEMİL:Filtre yapmamış resmen bacağının yarısını kesip atmış.
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