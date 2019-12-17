Oyuncu Hande Erçel'in ablası, yeni doğan bebeğine vefat eden annesinin adını verdi

Şimdilerde Azize dizisinde başrol oynayan ve oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan Hande Erçel, teyze oldu. Erçel'in hamile olan ablası Gamze Erçel, bugün ilk bebeğini dünyaya getirdi.

BEBEĞİNE RAHMETLİ ANNESİNİN ADINI VERDİ

Bu sabah saatlerinde doğum yapan Gamze Erçel, kızına geçtiğimiz aylarda kanserden kaybettiği annesi Aylin Erçel'in adını verdi. Gamze Erçel ile Aylin Mavi adını koyduğu bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ablasını hamileliği boyunca hiç yalnız bırakmayan oyuncu Hande Erçel, doğum haberini alınca soluğu hastanede aldı.

YEĞENİNE 500 BİN TL'LİK HESAP AÇTIRDI

Ablası ve doğacak yeğenine olan sevgisini her fırsatta gösteren Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde minik yeğeni için bankada 500 bin liralık bir hesap açtı. Yeğeni için hiçbir masraftan kaçınmayan Hande Erçel, açtığı banka hesabına her ay düzenli olarak para yatıracak.

"SENSİZ ANNE OLMAYA ÇALIŞMAK ÇOK ZORMUŞ"

Gamze ve Hande Erçel kardeşlerin kanser tedavisi gören anneleri geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybetti. Gamze Erçel, annesinin 25 Aralık'ta ki doğum gününü "Sensiz anne olmaya çalışmak çok zormuş... Seni çok özlüyorum... İyi ki doğmuşsun..." notuyla kutlamıştı.