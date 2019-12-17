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Oyuncu Hande Erçel'in ablası, yeni doğan bebeğine vefat eden annesinin adını verdi

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, ilk bebeğini dünyaya getirdi. Erçel, bebeğine geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybeden annesinin adını verdi. Mavi Aylin adını verdikleri yeğeninin dünyaya gelmesiyle büyük sevinç yaşayan Hande Erçel, ablasının yanından hiç ayrılmadı.

17.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:55

Şimdilerde Azize dizisinde başrol oynayan ve oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan Hande Erçel, teyze oldu. Erçel'in hamile olan ablası Gamze Erçel, bugün ilk bebeğini dünyaya getirdi.

BEBEĞİNE RAHMETLİ ANNESİNİN ADINI VERDİ

Bu sabah saatlerinde doğum yapan Gamze Erçel, kızına geçtiğimiz aylarda kanserden kaybettiği annesi Aylin Erçel'in adını verdi. Gamze Erçel ile Aylin Mavi adını koyduğu bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ablasını hamileliği boyunca hiç yalnız bırakmayan oyuncu Hande Erçel, doğum haberini alınca soluğu hastanede aldı.

YEĞENİNE 500 BİN TL'LİK HESAP AÇTIRDI

Ablası ve doğacak yeğenine olan sevgisini her fırsatta gösteren Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde minik yeğeni için bankada 500 bin liralık bir hesap açtı. Yeğeni için hiçbir masraftan kaçınmayan Hande Erçel, açtığı banka hesabına her ay düzenli olarak para yatıracak.

"SENSİZ ANNE OLMAYA ÇALIŞMAK ÇOK ZORMUŞ"

Gamze ve Hande Erçel kardeşlerin kanser tedavisi gören anneleri geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybetti. Gamze Erçel, annesinin 25 Aralık'ta ki doğum gününü "Sensiz anne olmaya çalışmak çok zormuş... Seni çok özlüyorum... İyi ki doğmuşsun..." notuyla kutlamıştı.

Oyuncu Hande Erçel'in ablası, yeni doğan bebeğine vefat eden annesinin adını verdi

Hande Erçel, Sabah, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
MUSTAFA:edep haya kalmadı kımsede
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ADSIZ CENGO:SONUNDA DOĞURDUYSA BUNU HEPİMİZ KUTLAMALIYIZ BENCE YETTİ GARİ
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ONUR:Banane birde utanmadan 500000 hesap acmis geberin gidin hepiniz millet asgari ucret calissin bu kasar şov pesinde
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DUYYUGUU:Beni duygulandırmadı:)
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YAPTIĞINI YAŞARSIN ALLAH''''IN KANUNU:İlk önce hayırlı olsun der. , Hazreti ALLAH''ımdan kazasız belasız zararsız ziyansız sağlıklı ve Mutlu büyütür yetiştirirsiniz İNŞAALLAAHH. . . Amiiiiiiinnnnnnnnn. . . . , , , GAMZE Abla Lütfen 7, den 77, ye ÜNLÜ - ÜNSÜZ herkesten ricamdır bu tür size özel mahreminiz olan haberleri resimleri fotoğrafları hiç 1 sosyal sitesinde Gazete ve Dergide PAYLAŞMAYIINNNN. . , , , daha sonra art niyetli kötü kişiler tarafından başka başka AMAÇLAR için kullanılıyor amannn haaaa DİKKAATT. . DİKKAAATT. . DKKAAAATTTTTTTT. . . , , , , ,
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AS:Şimdi ben haber bu mu yani? takılan tayfadan değilim ama Nasreddin hocanın menkıbesindeki gibi tavşanın suyunun suyu tarzında bir haber olmuş. Hande Erçelin ablasının çocuğuna annesinin isminin konması-haberi
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