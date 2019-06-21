Oyuncu Hande Erçel'in hamile ablası pozlarıyla ilgi odağı oldu

Güzel oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, geçtiğimiz sene 3 yıldır birlikte olduğu Caner Yıldırım ile nişanlandı. Annesini kanserden kaybeden Gamze Erçel, nikahını ertelemiş ve geçtiğimiz Nisan ayında evlenmişti. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Erçel'in bikinili pozları ise sosyal medyayı salladı.

"BİZ ANNE VE BABA OLUYORUZ"

Düğünden kısa süre sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan GamzeErçel, hamile olduğunu duyurmuştu. Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Erçel, "Küçük bir sürprizimiz var. Yani şimdilik çok küçük... Şu an inanılmaz heyecanlı ve sabırsızız. Biz anne ve baba oluyoruz!" demişti.

POZLARI SOSYAL MEDYAYI SALLIYOR

Şimdilerde 13 haftalık hamile olan Erçel, Çeşme'de tatil yapıyor. Sık sık paylaşım yapan genç annenin bikinili pozları ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hamileliğin başında sadece karnı büyüyen Erçel'in güzel vücudu da dikkatlerden kaçmadı.

İşte Gamze Erçel'in hamilelik pozları...