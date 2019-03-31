Oyuncu Hande Erçel, Menajerlik Şirketiyle Davalık Oldu

Oyuncu Hande Erçel, sözleşmeli olduğu RH Pozitif Menajerlik şirketiyle davalık oldu. Şirket, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak sözleşmeyi ihlal edip başka bir ajansla çalıştığı gerekçesiyle Erçel'e 10 bin liralık cezai şart ve alacak davası açtı.

Konuyla ilgili Hande Erçel, "Davalı şirket ile aramızda fikir ayrılıkları yaşanmıştır. Kariyerimi kötü yönetmesi ve bana uzunca bir süre herhangi bir iş bağlamaması nedeniyle sözleşmeyi feshettim" dedi

ANLAŞMA İHTİMALİ YOK

Hürriyet'in haberine göre; mahkeme dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme davanın 5 bin lira cezai şart ve 5 bin lira davacının zararının karşılanmasına ilişkin olduğunu belirtti. Taraf avukatları sulh olma ihtimallerinin bulunmadığını anlattı.