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Oyuncu Hande Erçel, mini etekli pozuyla takipçilerinden tam not aldı

Yeni dizisi Azize ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından paylaştığı mini etekli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

05.10.2019 07:21

Güzel oyuncu Hande Erçel, başrolünü Buğra Gülsoy ile paylaştığı Azize dizisi ile ekranlara geri dönüyor. 25 yaşındaki oyuncunun dün Instagram hesabından yayınladığı mini etekli pozu ise takipçilerinden tam not aldı.

MİNİ ETEKLİ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da büyük dikkat çeken oyuncu, son olarak pencereden dışarıya baktığı bir fotoğrafını paylaştı. Instagram'da 11 milyona yakın takipçisi bulunan oyuncunun paylaşımına kısa sürede 650 binin üzerinde beğeni yağdı. Oyuncunun paylaşımını gören bazı takipçileri ise 'Pencere güzeli' ve 'Muhteşem' yorumları yapıldı.

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in yer aldığı, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'in kaleme aldığı, Azize Ekim ayında Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak.

Oyuncu Hande Erçel, mini etekli pozuyla takipçilerinden tam not aldı

Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Instagram, Magazin

YORUMLAR(1)
KARAKANKA:Bumu süper mini??? Milletin aklıyla dalga geçiyosunuz 1; 2. ciside hiç bir haber niteliği yokki bunun!
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