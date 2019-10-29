Oyuncu Hasan Kaçan, 29 Ekim davetine katılmayacak olan Cem Yılmaz'a tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 29 Ekim Cumhuriyet'in 96. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlenecek. Davetiyesi eline ulaşan Cem Yılmaz ise "Mehmetçik Vakfı yararına yapacağım gösteri nedeniyle katılamayacağım" dedi. Yılmaz'a ilk tepki ise Hasan Kaçan'dan geldi.

"MEHMETÇİK VAKFI İÇİN YAPACAĞIM GÖSTERİDEN DOLAYI KATILAMAYACAĞIM"

29 Ekim daveti için basılan davetiye eline ulaşan Cem Yılmaz "29 Ekim Cumhuriyetimizin 96. yıldönümü vesilesiyle yapılan resepsiyona nazik davet için teşekkür eder, yarın Mehmetçik Vakfı yararına yapacağım gösteri nedeniyle katılamayacağımı bildiririm. Çok yaşasın Cumhuriyetimiz. Güzellikler hepimizin olsun." diyerek geceye katılamayacağını duyurdu.

"BAĞIŞLARI GÖZÜNÜZE SOKMAYI BORÇ BİLİRİM"

Yılmaz'ın paylaşımında Mehmetçik Vakfı'na yapacağı bağışı vurgulaması Ekmek Teknesi dizisiyle adından söz ettiren Hasan Kaçan'ı kızdırdı. Kaçan, Yılmaz'ın tweetine "Mehmetçik Vakfı yararına yapacağım gösterimin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Mehmetçik Vakfı'na bağışladığım bağışın Mehmetçik Vakfı'na hayırlı olmasını diliyor, Mehmetçik Vakfı'na yaptığım bu bağışı daha önce yaptığım bağışlar gibi gözünüze sokmayı bir borç biliyorum." diyerek tepki gösterdi.

Cem Yılmaz, Barış Pınarı Harekatı'nın dördüncü gününde 29 Ekim'de gerçekleştireceği gösterisinin gelirlerini Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını duyurmuştu.