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Oyuncu Hasan Kaçan, depremzedelere yardım etmediği iddiasıyla tepki gören Cem Yılmaz'a sahip çıktı

Oyuncu Hasan Kaçan, Elazığ'da meydana gelen depreme sessiz kaldığı gerekçesiyle sosyal medyada tepki gösterilen Cem Yılmaz için "Adam yardımını yapmış hem de iyi bir yardım" dedi.

27.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:03

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası herhangi bir paylaşım ve bağış yapmadığı iddiasıyla tepkilerin odağı oldu. Yılmaz için "Yazıklar olsun Cem Yılmaz" etiketi açıldı ve binlerce kişi tepki gösterdi. Oyuncu Hasan Kaçan ise Yılmaz hakkında paylaşım yaparak komedyeni savundu.

"BİR İNSANIN SEVENİ ÇOK OLUNCA SİTEM EDENİ DE ÇOK OLUR"

Cem Yılmaz'ın sosyal medyada kısa sürede gündem olmasıyla ilgili bir paylaşım yapan karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, "'Yazıklar olsun Cem Yılmaz' deniyor ya... Doğru yapılmıyor. Ben de bildiğimi söyleyeyim. Adam yardımını yapmış. Hem de iyi bir yardım. 'Yardımı gözümüze mi sokuyorsun' demeyin diye sesini çıkarmıyor. Doğruya doğru. Elini taşın altına koyan herkese teşekkür ederiz. Bir insanın seveni çok olunca sitem edeni de çok olur. Cem Yılmaz'dan 'Geçmiş olsun' mesajı iyi olurdu. Ama kendisi sessiz yardımı tercih etmiş. Neticede, bir ve beraber olunması gereken günlerde ayrılık, gayrılık olmaz" ifadelerini kullandı.

"CEM YILMAZ'IN YAPTIĞI YARDIMLARI BEN BİLİYORUM"

Dün akşam kendi kanalı TV8'de depremzedeler için yardım gecesi düzenleyen Acun Ilıcalı, sosyal medyada eleştirilen Cem Yılmaz'ın yardımlarını açıklamak istemediğini söyleyerek, "Sakin ve normal bir günde sosyal medyaya girseniz, bir şekilde herkesin birbirine girdiğini görüyorsunuz. Bir çok insanın da karalandığını görüyorsunuz. Bugün de Cem Yılmaz karalanıyor bir şekilde. Cem Yılmaz'ın yaptığı yardımları ben biliyorum. Söylemek istemiyor. Ama bugün onu hedefe koymuşuz, yarın başkası oluyor. Bu bizim kötü huyumuz" dedi.

Oyuncu Hasan Kaçan, depremzedelere yardım etmediği iddiasıyla tepki gören Cem Yılmaz'a sahip çıktı

Hasan Kaçan, Cem Yılmaz, Elazığ, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (12)
MİLLETİ KENDİNDEN SOĞUTTU ARTIK AĞZIYLA KUŞ TUTSA YARANAMAZ O YÜZDEN HASAN NIN DESTEĞİ GEREKMİŞ ADAM BEN YARDIM ETTİM DİYE ORTAYA DA ATILAMIYOR ÖYLE YAPSA AYRI Bİ TEPKİ ÇEKER. KEŞKE SANATÇILAR SADECE SANAT YAPSA ÜLKEMİN SİNİR UÇLARI KONU OLDUĞUNDA YEŞİLÇAM SANATÇILARI GİBİ OLABİLSE.
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5 12
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REALTY:milleti kendinden soguttu , _?
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1 2
GURBETCİ:meclisteki vekillerden 2 aylik maaslarini bagislamalarini bekliyoruz
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9 1
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HAKAN ŞEN:Sayın Yetkililer; Artık en büyük projeniz tüm ülkede depreme dayanıklı binalar yaptırmak ve insanlarımızı yaşatmak olsun.
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6 0
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HAKAN ŞENGÜL:Aynen katılıyorum.
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0 0
MURAT:İnsanlar neden kendi yapmadıklarının yansımasını başkalarında arar ki. Cem Yılmaz veya bir başkasının ne yaptığı bizi neden bu kadar ilgilendiriyor acaba? Gündemi meşgul etmekten başka neye yarıyor ? Herkes kendi yaptığına baksın bence. Başkalarının yardımından veya parasından bize ne?
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11 1
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PAŞALI:Acı duyabiliyorsan canlısın, başkalarının acısını duyabiliyorsan insansın. (alıntı) Cem Yılmaz mutlaka başkalarının da acılarını duyabiliyordur.
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9 2
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AD:yardım gizliyse sen nerden biliyosunsen onun basın sözcüsümüsünsizler ne ayaksınız ya
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12 61
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TYC:sen kimsin iyiliklerden sorumlu bakanmısın ?
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10 1
ARAŞTIRMACI:Yardım söylense suç söylenmese suç. Cahil insanlar yardım yapmadığı düşüncesine kapılmış. Bu beyefendi de olayın iç yüzünü açıklamış. . .
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9 2
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