Oyuncu Hasan Kaçan, depremzedelere yardım etmediği iddiasıyla tepki gören Cem Yılmaz'a sahip çıktı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Elazığ 'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası herhangi bir paylaşım ve bağış yapmadığı iddiasıyla tepkilerin odağı oldu. Yılmaz için "Yazıklar olsun Cem Yılmaz" etiketi açıldı ve binlerce kişi tepki gösterdi. Oyuncu Hasan Kaçan ise Yılmaz hakkında paylaşım yaparak komedyeni savundu.

"BİR İNSANIN SEVENİ ÇOK OLUNCA SİTEM EDENİ DE ÇOK OLUR"

Cem Yılmaz'ın sosyal medyada kısa sürede gündem olmasıyla ilgili bir paylaşım yapan karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, "'Yazıklar olsun Cem Yılmaz' deniyor ya... Doğru yapılmıyor. Ben de bildiğimi söyleyeyim. Adam yardımını yapmış. Hem de iyi bir yardım. 'Yardımı gözümüze mi sokuyorsun' demeyin diye sesini çıkarmıyor. Doğruya doğru. Elini taşın altına koyan herkese teşekkür ederiz. Bir insanın seveni çok olunca sitem edeni de çok olur. Cem Yılmaz'dan 'Geçmiş olsun' mesajı iyi olurdu. Ama kendisi sessiz yardımı tercih etmiş. Neticede, bir ve beraber olunması gereken günlerde ayrılık, gayrılık olmaz" ifadelerini kullandı.

"CEM YILMAZ'IN YAPTIĞI YARDIMLARI BEN BİLİYORUM"

Dün akşam kendi kanalı TV8'de depremzedeler için yardım gecesi düzenleyen Acun Ilıcalı, sosyal medyada eleştirilen Cem Yılmaz'ın yardımlarını açıklamak istemediğini söyleyerek, "Sakin ve normal bir günde sosyal medyaya girseniz, bir şekilde herkesin birbirine girdiğini görüyorsunuz. Bir çok insanın da karalandığını görüyorsunuz. Bugün de Cem Yılmaz karalanıyor bir şekilde. Cem Yılmaz'ın yaptığı yardımları ben biliyorum. Söylemek istemiyor. Ama bugün onu hedefe koymuşuz, yarın başkası oluyor. Bu bizim kötü huyumuz" dedi.