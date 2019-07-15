15.07.2019 08:12
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Oyuncu Hasan Kaçan, Gökhan Özoğuz'un 15 Temmuz afişleri hakkındaki paylaşımına tepki gösterdi

15 Temmuz afişlerindeki karikatür çizimlerinden hoşlanmadığını söyleyen şarkıcı Gökhan Özoğuz, oyuncu Hasan Kaçan'la sosyal medyada birbirine girdi.

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile oyuncu Hasan Kaçan arasında afiş tartışması yaşandı.

AFİŞLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz için hazırlanan bazı afişlere tepki gösterdiği paylaşımında "Bu çizimlerinden nefret ediyorum. Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor. Türk askeri olgunun itibarını zedeler mi diye düşünmeden konması korkunç. Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" dedi.

"SUS GÖKHAN"

Özoğuz'un paylaşımına tepki gösteren oyuncu Hasan Kaçan ise "Çizimlerden değil darbecilerden nefret edeceksin Gökhan! Alçak darbeciler 251 evladımızı şehit etti Gökhan! 251 can toprak altında Gökhan! Büyüklerinden hiç bir şey öğrenmediysen, şehit evinde edeple susulacağını da mı öğrenmedin Gökhan! Bu memleket şehit evi Gökhan! Sus Gökhan!" yorumunu yaptı.

"ASKERİMİZİ YEDİRTMEYİZ"

Bunun üzerine Özoğuz, "Hasan biz senden iyi biliriz vatanı milleti kayıtsız şartsız sevmeyi de, darbeyi nasıl lanetleyeceğimizi de, o geceki 252 tane şehidimizi nasıl yad edeceğimizi de. O afişlerde darbeci askerlerin resimleri olmadığı sürece Türk askerini temsil eder. Askerimizi de yedirtmeyiz" dedi.

Oyuncu Hasan Kaçan, Gökhan Özoğuz'un 15 Temmuz afişleri hakkındaki paylaşımına tepki gösterdiOyuncu Hasan Kaçan, Gökhan Özoğuz'un 15 Temmuz afişleri hakkındaki paylaşımına tepki gösterdi
Gökhan Özoğuz, Hasan Kaçan, Magazin, Güncel

YORUMLAR (83)
GOKHAN: GÖKHAN HASAN BEYLE AŞIK KATAMASSIN SUS DA ADAM SANSINLAN GÖKHAN
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1 1
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YUSUF: gokhanda makarnacı heralde! turk askerıne laf eden olmadıkı! kendı kendıne gelın guvey olmus! mılletın degerlerınden uzak olayı hala anlamamıs bır gokhan ıle karsı karsıyayız! kendılerını komık duruma dusurup ılla bır ama katacaklar ısın ıcıne! 15 temmuz gunu sokaga cıkamayanlar bunu yapıyor genelde
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2 0
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ORDU-M: Bunlarda akıl yok fikir çok. Afişe bak görüntüler nere? Herhangi bir yer mi? Yoksa 15temmuzun simgesi Boğaziçi Köprüsü mü? Oradakiler asker mi yoksa üniforma giymiş terörist mi? Gökhan çok boş dalıyorsun mevzulara hadi sende akıl yok etrafında da mı akıllı biri yok? Demokrasiye inananlar meydandaydı, demokrasiye inanmayanlara ise tanklar yol verdi bankamatiklere yol açtı. Gökhan, sen de o gece atmye koşanlardan olduğun için fazla konuşma rezil olursun. Şanlı asker biziz sen kimsin Gökhan?
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3 0
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ALİ: Gökkan neyin kafasındasin asalak gibi yaşayıp gundem olmak istiyorsun sıra şehitlere mi geldi sen görmek istediğini görürsün
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17 8
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ÖNCE VATAN GÖKHAN: Gökhan şunu düşünememiş halkın askerimize olan güveni sonsuz, onlar bizim evlatlarımız, öz çocuklarımız ya öz. Büyütüp, besleyip, okutup askere gönderiyoruz. Vatan borcunu azda olsa ödeyebilelim diye. En önemlisi Asker kılığına girmiş vatan hainleri ile vatanı için şehit olan mehmetçiklerimizi bu halk ayırt edebiliyor da sen nasıl ayırt edemiyorsun. yazıklar olsun sana. .
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13 9
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ŞEKİL: Hasan işine bakkkk.gökhan doğru sôylüyor
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216 228
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VATANDAŞ: adından belli şekilsin
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0 1
YA SEV YA TERK ET: Neyin kasasını yaşıyonuz lan siz, ot mu içiyorsunuz. .
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7 6
ALİ: Gökhan efendi,sus bari ,adam sansınlar!
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165 157
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ERMAN: Sende bisey yazmada varligindan habersiz olsunlar
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89 67
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