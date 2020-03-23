Oyuncu Hazar Ergüçlü’nün Instagram’dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı

46 yaşındaki ünlü yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla zaman zaman eleştirilerin hedefi haline gelen 28 yaşındaki Hazer Ergüçlü, sosyal medya hesabı Instagram 'dan iç çamaşırsız ve makyajsız fotoğraflarını paylaştı.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ POZLARINI YAYINLADI

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara devam ediyor. Oyuncu son olarak beyaz bir body giydiği cesur pozlarını paylaştı. Oyuncunun iç çamaşırı giymeden çektirdiği pozlarda göğüs uçlarının belli olması da dikkat çekti. Gelebilecek yorumlara önlem almak için fotoğrafını yorumlara kapalı şekilde paylaşan Hazar Ergüçlü'nün pozları 187 binden fazla beğeni aldı.

"YAŞLILARIN RENCİDE EDİLMESİ ÜZÜCÜ"

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma yasağının getirilmesi hakkında paylaşım yapan Ergüçlü, sokağa çıkma yaşının 65 yaş üstü olmaması ve herkesin evinde oturması gerektiğine dikkat çekerek "Yaşlıların bu şekilde rencide edilmesi gerçekten çok üzücü. Eğer gerekliyse, dışarıya çıkmak sadece yaşlılara değil hepimize yasaklanmalı" dedi.

İşte Hazar Ergüçlü'nün Instagram'ı sallayan pozları...

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