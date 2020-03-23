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Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı

Kendisinden 18 yaş büyük Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız bir pozunu paylaştı. Oyuncunun göğüs uçlarının belli olmasını ise dikkatlerden kaçmadı.

23.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:55

46 yaşındaki ünlü yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla zaman zaman eleştirilerin hedefi haline gelen 28 yaşındaki Hazer Ergüçlü, sosyal medya hesabı Instagram 'dan iç çamaşırsız ve makyajsız fotoğraflarını paylaştı.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ POZLARINI YAYINLADI

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara devam ediyor. Oyuncu son olarak beyaz bir body giydiği cesur pozlarını paylaştı. Oyuncunun iç çamaşırı giymeden çektirdiği pozlarda göğüs uçlarının belli olması da dikkat çekti. Gelebilecek yorumlara önlem almak için fotoğrafını yorumlara kapalı şekilde paylaşan Hazar Ergüçlü'nün pozları 187 binden fazla beğeni aldı.

"YAŞLILARIN RENCİDE EDİLMESİ ÜZÜCÜ"

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma yasağının getirilmesi hakkında paylaşım yapan Ergüçlü, sokağa çıkma yaşının 65 yaş üstü olmaması ve herkesin evinde oturması gerektiğine dikkat çekerek "Yaşlıların bu şekilde rencide edilmesi gerçekten çok üzücü. Eğer gerekliyse, dışarıya çıkmak sadece yaşlılara değil hepimize yasaklanmalı" dedi.

İşte Hazar Ergüçlü'nün Instagram'ı sallayan pozları...

Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı
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Haberin Videosu :

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı
Etiketler : Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü, Instagram, Magazin

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Yorumlar (17)
MERT ÖREN:Kime hayransınız deseler ilk üçte olan bayan.
Cevap Yaz 2 0
TURİST:Kusmak istiyorum:)
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GÖKHAN:Sizin gibiler yüzünden dünya batıyor. . .
Cevap Yaz 5 18
KIRKAYAK AVCISI:sende kimsin looo ?
2 0
OSMANLI:ahlak ve akıl parayla satın alınamaz.
Cevap Yaz 3 23
SÜMBÜLLÜ:Kezban nedir diye sorup durmayın. Işte size Kezban
Cevap Yaz 4 26
KEZBAN:Kes lan tatavayı dümbük dürbünlü
1 1
RÜKNETTİN DEDE:Selam Sümbül hanım
1 0
ABC:İnsanlar ölüyor sen bilmem nerenin uucunu gösteriyorsun. Hayırdır TV lerde dizilerden iş gelmiyor mu
Cevap Yaz 2 33
AFRİKAN:Herkeste var
Cevap Yaz 4 18

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