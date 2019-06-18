18.06.2019 10:02
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Oyuncu Hilal Altınbilek, mayolu haliyle plajda ilgi odağı oldu

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek, yoğun iş temposunun ardından gittiği Bodrum'da mayosu ve doğal güzelliğiyle plajda ilgi odağı oldu.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Hilal Altınbilek, sezonun bitmesiyle soluğu tatil cenneti Bodrum'da aldı. Güzel oyuncu, düzgün fiziği ve makyajsız haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

GÜZELLİĞİYLE PLAJI SALLADI

Bodrum Yalıkavak'ta görüntülenen oyuncu, denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih etti. Altınbilek öte yanda plajdaki çocuklarla da top oynadı.

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de doğan Hilal Altınbilek, oyunculuk eğitimini İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almıştır. Bunun yanında Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan da oyunculuk eğitimi aldı. 'Derin Sular' dizisi ile ekranlara adım atan Hilal Altınbilek, bu dizide Şükrü Özyıldız ile başrolde yer aldı.2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı. Burada 'Özlem' karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. Güzel oyuncu şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.

Oyuncu Hilal Altınbilek, mayolu haliyle plajda ilgi odağı oldu
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi, Bodrum, Magazin

YORUMLAR (3)
EDEP YAHU:kimsede yokya ilgi odağı olmuş açmayanlarınki daha kıymetli bence. kıymeti olmayanınki açıktadır.
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FERNGLAS:Bak bak sonrada söylen
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DÜRBÜNLÜ:avret mahallini açmak ona buna göstermek nezaman helal oldu.
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