Oyuncu İclal Aydın, 2 buçuk ayda 7 kilo aldı

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Egenin Hamsisi dizisinde rol alan oyuncu İclal Aydın, yeni kitabı Kalbimin Can Mayası'nı çıkardı. 2. Sayfa programına konuk olan İclal Aydın'ın son görüntüsü ise herkesi şaşkına çevirdi.

2 AYDA 7 KİLO ALDI

Oyuncu ve yazar İclal Aydın, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Yeni kitabı ve özel hayatından bahseden Aydın, aldığı kilolar hakkında şöyle konuştu: "İlaç kullanmak durumundayım ki benim vücudum tepki verdiği için kullanmadan nasıl mücadele edeceğimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Aldığım kiloların arkasından bu yaz güzel de yedim, troid ilaçlarımı bıraktım. İlaçları bıraktım ve 2.5 ayda 7 kilo aldım. Hemen bu kiloları vermemiz lazım dedim ama doktorum 'Sen toplu konutlardan ev alacak kadar paran varken, ben Bodrum'dan villa alacağım diyorsun. Artık öyle bir şey yok. Sen bundan sonra böyle yaşamayı öğreneceksin.' dedi."