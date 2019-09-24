Oyuncu İnci Türkay ile Atilla Saral evlendi! İnci Türkay Kimdir? Atilla Saral Kimdir?

Londra'da yapılan düğünle dünyaevine giren çift, sade bir törenle ömürlük birlikteliğe evet dedi. 11 yıllık birlikteliği mutlu sonla taçlandıran İnci Türkay ile Atilla Saral çifti, mutlu görünümleri ile beğeni topladı.

SADE BİR DÜĞÜNLE EVLENDİLER

İnci Türkay ile Atilla Saral çifti, Cumartesi günü Londra'da sade bir törenle evlendi. Aile çevresinin katıldığı törenle 11 yıllık birliktelik mutlu sona ulaştı.

İNCİ TÜRKAY KİMDİR?

İnci Türkay, 24 Mart 1976 tarihinde İzmir'de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken orayı bırakıp geçtiği Ankara Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Konservatuar eğitiminin ardından Trabzon Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 2002 Yılında Tardu Flordun ile başrollerini paylaştığı "İki Oda Bir Sinan" dizisinde "Aslı" rolünü üstlendi. "Sihirli Annem" dizisinde 2003'ten 2006'ya kadar başrol oyuncusu olarak "Betüş" rolünde oynadı ve çocukların büyük sevgisini kazandı. "Duma Duma Dum" adlı programın da sunuculuğunu yaptı. 2009 yılında Gani Müjde'nin hem yönetmen hem senarist olduğu "Teyzanne" dizisinde oynadı. "Şahane Çocuklar" adlı programın sunuculuğunu yaptı. 2010 yılında "Cuma'ya Kalsa" dizisinde Haluk Bilginer'in eşi Şebnem karakterini oynadı. 2012 yılında başlayan TRT Çocuk'ta yayınlanan "Köstebekgiller" dizisinde oynadı. 2013 yılında ilk sinema filmi "Arkadaşım Max"da oynadı. 2004 yılında iş adamı Ahmet Eroğlu ile evlendi. 2009 yılında boşandı. Ali adında oğlu var. 21 Eylül 2019'da Atilla Serel'le evlendi.

ATİLLA SARAL KİMDİR?

Atilla Saral, 27 Mart 1963 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Kayserili olan Saral, Ankara Başkent Lisesinden mezun oldu. 1987 yılında mankenlik kariyerine başladı. Birçok dizi ve sinema filminde rol aldı. Atilla Saral; İstanbul'un temposundan kaçıp Çanakkale Asos'ta yeni bir hayata yelken açtı. Doğal hayata kendini veren Atilla Saral'ın doğal hayat kampının müdavimleri arasında Tuncel Kurtiz ve Kadir İnanır gibi ünlü isimler var. Konuklarını bungalov evlerde ağırlayan Saral, misafirleriyle birlikte at binip doğal hayat uygulamaları yapıyor.