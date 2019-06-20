20.06.2019 14:52
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Oyuncu İpek Tuzcuoğlu verdiği kilolarla resmen eridi

AVM çıkışı objektiflere takılan ve uzun süredir ekranlarda görünmeyen başarılı oyuncu İpek Tuzcuoğlu, verdiği kilolarla dikkat çekti.

Oyunculuğu ile takdir toplayan ekranların aranan yüzü İpek tuzcuoğlu, uzun bir aradan sonra, önceki günNişantaşıCity's AVM çıkışı objektiflere takıldı. Görüntüsüyle yıllara meydan okuyan başarılı oyuncu, verdiği kilolarıyla adeta eridi.

"ARTIK SAKİN BİR HAYAT SÜRÜYORUM"

Gazetecileri karşısında görenİpek Tuzcuoğlu, menajeriEngin Esenile görüşmek içinNişantaşı'na geldiğini söyledi. Ünlü oyuncu, "Artık sakin bir hayat sürdürüyorum. O yüzden pek beni görmüyorsunuz. Çok nadir geliyorumNişantaşıgibi yerlere" dedi.

VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada 47 yaşındaki oyuncunun, kilo verdiği de dikkatlerden kaçmadı.

Oyuncu İpek Tuzcuoğlu verdiği kilolarla resmen eridi
Engin Esen,Nişantaşı,İpek Tuzcuoğlu,Magazin

YORUMLAR(1)
SABIRLI:bu kim ipek nerde naptınız kadına
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