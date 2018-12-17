17 Aralık 2018, 09:49
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Oyuncu Irmak Ünal, Arabada Yer Bulamayınca Arkadaşının Kucağına Oturdu

Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, arabada yer bulamayınca bir erkek arkadaşının kucağına oturmak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz günlerde popçu Mustafa Sandal ile adı aşk dedikodularına karışan Irmak Ünal, önceki gece Bebek'teki Lucca adlı mekânda eğlendi. Sandal ile anılmasına herhangi bir açıklama getirmeyen Ünal, akşam saatlerinde geldiği mekândan gece 02.00 sıralarında çıkış yaptı.

ARABADA YER OLMAYINCA BİR ERKEK ARKADAŞININ KUCAĞINA OTURDU

Uçankuş'un haberine göre, Kalabalık arkadaş grubuyla arabaya binen Irmak Ünal, arabada yer olmayınca bir erkek arkadaşının kucağına oturdu.

ŞOFÖR GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN PERDELERİ İNDİRDİ

Gazetecilerin görüntü almaması için aracın ön perdelerini indiren şoför, tüm çabasına rağmen başarılı olamadı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:49



YORUMLAR (16)
BAK SEN: Her kez istediği yere oturur, böyle haberlerle gündemi yormayın.
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AAAAAAAAAA: hep derim 2. kat boş diye. . gelsin otursun. .
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İLBER ORTAYLI: Haberlerin kalitesi devamlı olarak artıyor!
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KANKİ: Haber bulamamişlar bunu haber diye veriyorlar bu nasıl iş anlam veremiyorum
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WWWW: OSURUKTAN TAYYARE
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26 0
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