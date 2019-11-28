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Oyuncu İsmail Hacıoğlu, Çocuk dizisindeki performansıyla herkesten tam not aldı

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu, başrol oynadığı Çocuk dizisindeki başarısıyla takipçilerinden tam not aldı. Diziyi izlerken Hacıoğlu'nun oyunculuğuna hayran kalanlar Twitter'dan oyuncuya övgü yağdırdı.

28.11.2019 08:31 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:41

Star Tv ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, performansıyla 'da gündem oldu. Dizinin salı günü yayınlanan bölümünde aşık olduğu kadınla yüzleşen ve gözyaşlarına boğulan Hacıoğlu, izleyenlere de duygusal anlar yaşattı.

PERFORMANSIYLA TAM NOT ALDI

2017 yılında Ayla filminde başarılı oyunculuğu ile göz dolduran İsmail Hacıoğlu, son olarak 'Çocuk' dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor. Reytinglerde oldukça başarılı sonuç elde eden dizide Hacıoğlu'na Nazan Kesal,Ceyda Ateş, Merve Çağıran, Serhat Teoman, Kenan Acar eşlik ediyor.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Dizide Hasan karakterine hayat veren İsmail Hacıoğlu, aşık olduğu kadınla yüzleştiği sahnede herkesi derinden etkiledi. Başarılı oyuncuya Twitter üzerinden övgü yağdı. Başarılı oyuncuya Twitter üzerinden övgü yağdı. İşte o yorumlardan bazıları:

"PARA İLE KENDİSİNİ TT Mİ YAPTIRIYOR?"

Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan ise İsmail Hacıoğlu'nun sürekli Twitter'da gündem olmasını "Dizisinin olduğu her gün İsmail Hacıoğlu'nun TT olması nasıl oluyor? Oynadığı dizi çok yüksek Reyting alsa diyeceğim ki normal. Para ile her hafta TT'mi yaptırıyor kendini?" diyerek eleştirdi.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, Çocuk dizisindeki performansıyla herkesten tam not aldı

İsmail Hacıoğlu, Star Tv, Twitter, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
OYUNCU:Armağan çağlayan sen ne diyon adam başarılı oynadığı rolün fazlasıyla hakkını veriyor. sen kendine bak
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HİCRAN:Hasan karakteri muhteşem kim ne derse desin takdir ediyorum. Bazıları hak yemeye, reyting için çirkeflik yapmaya alışmış. Sen sanatınla yaşa İsmail HACIOĞLU muhteşemsin.
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ŞIMARIK:İsmail gerçekten bütün rollerin hakkını veriyorsun. seni canı gönülden tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Ayla filminde de performansın harikaydı.
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DERİN:Hasan ya muhteşemsin. Gerçekten harika bir oyunculuk yaşayarak oynuyor resmen Tebrik ederim
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