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Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada karar verildi

Motosikletiyle seyir halindeyken kapısı açılan taksiye çarparak hayatını kaybeden oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. 2 yıl hapsi istenen taksi sürücüsünün cezası 18 bin TL adli para cezasına çevrildi.

14.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:03

Kadıköy'de 21 Ağustos 2016 tarihinde motosikletiyle seyir halindeyken kapısı açılan taksiye çarparak hayatını kaybeden oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin taksici Bekir Serkut Özhan'ın yargılandığı davada karar açıklandı.Taksi sürücüsü Bekir Serkut Özhan, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özhan'ın cezası 18 bin 200 lira adli para cezasına çevrildi.

"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Bekir Serkut Özhan ile tarafların avukatları katıldı. İsrafil Köse'nin ailesinin Avukatı Asım Çeker, sanığın yargılama aşamasında pişman olduğuna dair bir beyanı olmadığını belirterek, "Müvekkillerden özür dahi dilememiştir. Bu yüzden alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

"ÖLENİN ASLİ KUSURLU OLDUĞU ORTADADIR"

Sanığın Avukatı Seher Ertürk, müvekkilinin olay yerinde yolcu bulunması nedeniyle durduğunu belirterek, "Ölenin asli kusurlu olduğu ortadadır. Müvekkilimin öncelikle beraatini aksi takdirde lehine olan maddelerin uygulanmasını talep ediyorum" dedi. Sanık Bekir Serkut Özhan, "Üzücü bir kazaydı, olmaması gereken bir şeydi. Beraatimi istiyorum" dedi.

18 BİN 200 TL PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Ara veren mahkeme, sanık Özhan'ı, "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, bu cezayı 18 bin 200 lira adli para cezasına çevirdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktül İsrafil Köse'nin 21 Ağustos 2016 tarihinde Kadıköy Ayrılıkçeşmesi metro istasyonu güzergahında motosikleti ile seyir halinde iken kapısı açılan taksiye çarparak yaralandığı, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybettiği belirtiliyor. İddianamede, şüpheli taksi şoförü Bekir Serkut Özhan'ın alkollü olmadığı belirtilerek, "Taksirle adam öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada karar verildi

Magazin, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (11)
MEHMET:adalete bak adam arkasına bakmadan kapıuı açsın birinin ölümüne sebep olsun 18 bin lirayla kurtulsun yazık
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ZAMBADO:VAYBE BUKADAR UCUZ INSQN HAYATI
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İZMİR Lİ:Arkadaş taksi şoförü alkollü. Ehliyet sınavında bile aynaya bakmadan kapıyı açınca sınavdan kalıyorsun. Yani asli kusurlu. Sonuçta giden bir can ve en alt sınırdan ikibucuk yıl ceza oda 18 bin lira. Peki bu ölen arkadas savcı hakim im oğlu olsaydı böylemi olurdu ......
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PARASIBOL:giden gitmiş neyin davası
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ADINIZI YAZIN:ALLAH RAHMET ETSİN. . AİLESİNE SABIR VERSİN. .
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ORHAN:Ubercileri değil taksicileri öldüresiye dövmek lazım
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ZAZA:adalet istiyoruz
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YASİN:bir can 18. 000 tl
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CHE:sırada tazminat davası var birde. o da açılacak bi 100-200bin arası taksiciden çıkacak Allah kolaylık versin. isteyerek ve bilerek yapmadığı kesin ancak kanun böyle yapacak bir şey yok. karşı tarafı da elbet düşünmek gerekiyor. içleri yanıyor ve bunun karşılığı olabilecek tek şey para. keşke geri döndürebilseler.
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SİNAN:Evet isteyerek olmamış olabilir ama aynaya bakmaması büyük bir hata. Ve o bu hatanın bedelini en ağır şekilde ödemeli.
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