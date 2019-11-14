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Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne neden olan taksiciye para cezası

Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne neden olan taksiciye para cezasıİSTANBUL - Kadıköy'de meydana gelen trafik kazası sonucu oyuncu İsrafil Köse'nin hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan taksi şoförü, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 18 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı.

14.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:56
Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne neden olan taksiciye para cezası
İSTANBUL - 'de meydana gelen trafik kazası sonucu oyuncu İsrafil Köse'nin hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan taksi şoförü, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 18 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında oyuncu İsrafil Köse'nin hayatını kaybetmesine ilişkin taksi şoförü Bekir Serkut Özhan'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.
Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Bekir Serkut Özhan ve avukatı Seher Ertürk katılırken, İsrafil Köse'nin eşi Şengül Zeybek ve avukatı Asım Çeker de salonda hazır bulundu.
"Sanık, asli derecede kusurludur"
Duruşmada söz alan katılan avukatı, "Tüm bilirkişi raporlarında sanığın kazanın oluşumunda asli derecede kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Sanık yargılama aşamasında pişman olduğuna ilişkin bir beyan ya da davranışı olmamıştır. Müvekkillerden özür dahi dilememiştir" dedi.
"Müvekkilim, 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu"
Sanık avukatı söz alarak, "Dosyadaki tanığın soruşturma ve kovuşturma aşamasında ölenin aşırı hızlı kullanması ve bu sebeple araca uçarak gelip çarpmasının etkisiyle kazanın olduğunu söylemesine rağmen bu değerlendirilmemiştir. Yine raporda geçtiği üzere ölen alkollüdür. Ölenin asli kusurlu olduğu ortadadır. Müvekkilimin olayda kusuru olmadığı ortadadır. Müvekkilim ailesiyle birlikte kazadan sonra 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunmuşlardır" diyerek müvekkilinin beraatini talep etti.
"Üzücü bir kazaydı"
Sanık Özhan ise son sözünde, "Üzücü bir kazaydı. Olmaması gereken bir şeydi. Beraatimi istiyorum" dedi.
18 bin 200 lira para cezası
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Bekir Serkut Özhan'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 3 yıl hapse çarptırıldı. Sanığın cezasında iyi hal indirimi uygulayan ve hapis cezasını paraya çeviren mahkeme sanığın, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak 18 bin 200 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Ağustos 2016 tarihinde oyuncu İsrafil Köse'nin Kadıköy'de motosikletiyle seyir halindeyken kapısı açılan taksiye çarparak yaralandığı anlatılmıştı. Kazada İsrafil Köse'nin hayatını kaybettiği aktarılırken, trafik kazası tutanağına göre Köse'nin 2.17 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtilmişti.
İddianamede, taksi şoförü Bekir Serkut Özhan'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne neden olan taksiciye para cezası

Kadıköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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