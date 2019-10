Oyuncu İsrafil Köse'nin trafik kazasında ölümü davası

Kadıköy'deki trafik kazasında oyuncu İsrafil Köse'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle taksi şoförünün "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Bekir Serkut Özhan katılmazken, tarafları avukatları temsil etti.

Mahkeme hakimi, tarafların kusur durumuna ilişkin dava kapsamında alınan 2 bilirkişi raporu arasındaki çelişkilerin giderilmesi için İstanbul Teknik Üniversitesinden istenen bilirkişi raporunun geldiğini tutanağa geçirdi.

Bilirkişi raporunda, 34 TJB 91 plakalı ticari araç sürücüsü Bekir Serkut Özhan'ın, park halinde bulunan aracının sol ön kapısını aniden ve kontrolsüz olarak açması sonucunda arkadan gelen İsrafil Köse'nin kullandığı motosikletin kapıya çarptığı anlatıldı.

Çarpma neticesinde İsrafil Köse'nin hayatını kaybettiği belirtilen raporda, taksi şoförü Özhan'ın arkasından gelen araçlar ve yayalar için tehlike ve engel teşkil etmediğinden emin olmadıkça, trafik güvenliğini ortadan kaldıracak şekilde kontrolsüz ve tedbirsiz olarak aracının kapısını açmaması gerektiği vurgulandı.

Raporda, bu doğrultuda sanık Özhan'ın tedbirsiz, dikkatsiz ve kurallara aykırı olan bu hareketinin kazanın meydana gelmesinde birinci derece etkili olduğu kaydedildi.

İsrafil Köse'nin ise motosikletiyle seyri sırasında yolun sağ tarafında park halinde bulunan ticari araçtan her an bir yolcu veya sürücünün inebileceğini, kapıların açılabileceğini göz önünde bulundurması gerektiği kaydedilen raporda, park halinde bulunan aracın son derece yakınından geçmesinin de tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini öngörmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, yüksek miktarda alkol almış olan Köse'nin, dikkatsiz, tedbirsiz, özen yükümlülüğüne aykırı şekilde taşıtını sevk ve idare ettiği, bu hatalı davranışının olayda ikinci derecede etkili olduğu görüşü aktarıldı.

Bilirkişi raporuna karşı diyecekleri sorulan taraf avukatları, beyanda bulunmak üzere süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraf avukatlarına rapora ilişkin beyanda bulunmaları için istedikleri sürenin verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İsrafil Köse'nin 21 Ağustos 2016'da motosikletiyle seyir halindeyken Ayrılıkçeşme Metro İstasyonu güzergahında park halindeki, sürücüsü Bekir Serkut Özhan'ın içinde bulunduğu ticari taksiyle çarpıştığı anlatılıyor.

Köse'nin kazadan 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği aktarılan iddianamede, kaza tespit tutanağında, olayda her iki sürücünün de kusurlu olduğunun belirlendiği kaydediliyor.

İddianamede ifadesine yer verilen bir tanığın, kazanın, sanık Özhan'ın bulunduğu taksinin kapısının yaklaşık 10 santimetre açılması neticesinde Köse'nin motosikletinin taksinin kapısına çarpması sonucu meydana geldiğini beyan ettiği belirtiliyor.

İddianamede, taksi şoförü Bekir Serkut Özhan'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

