27.06.2019 15:02
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Oyuncu Jemma Lucy, çıplak videolarını satışa çıkardı

Oynadığı diziler ile adını duyuran İngiliz televizyon yıldızı Jemma Lucy, doğum yaptıktan bir ay sonra ücret karşılığında çıplak videolarını satmaya başladı.

İngiliz televizyon yıldızı Jemma Lucy , geçtiğimiz Mayıs ayında anne oldu. Oyuncu, doğum yaptıktan bir ay sonra sosyal medya hesabından çıplak fotoğraflarını paylaşarak takipçilerine kendisine ait ücretli web sitesine çıplak videolarını koyduğunu ve ücret karşılığında çıplak videolarını görebileceklerini söyledi.

BEDENİNİ GÖSTEREREK PARA KAZANIYOR

The Sun gazetesine açıklamada yapan oyuncu, amacının ne olduğunu açıkladı. Bedenini göstererek kazandığı parayı kızına hayal edebileceği en güzel hayatı yaşatmak için kullanacağını söyleyen Jemma, para kazanmanın başka yolları olduğunu ama sırf başkaları doğru bulmuyor diye fotoğraflarını satarak binlerce poundu geri çevirmeyeceğini söyledi.

HAMİLELİK VİDEOLARINI SATMIŞTI

Jemma, Mayıs ayında doğum yapmadan önce de hayranlarına hamile iken çektiği fotoğraf ve videolarını satmıştı. Jemma, Ex the beach ve Celebrity Big Brother programları ile ünlenmeden önce gece kulüplerinde striptizcilik yaparak haftada 3 bin pound kazanıyordu.

Oyuncu Jemma Lucy, çıplak videolarını satışa çıkardı
Anne , Jemma Lucy , Magazin

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