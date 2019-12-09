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Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin afişi yayınlandı…

Show TV'de ekrana gelecek, Ay Yapım'ın bu sezon merakla beklenen dizisi Zemheri yakında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

09.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:04Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin afişi yayınlandı…

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor'un yer aldığı oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin afişi yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda 'Aşk-ı Memnu', ve 'Kara Sevda' gibi Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarına imza atan yönetmen Hilal Saral'ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Zemheri'nin oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi genç ve usta isimler buluşuyor.

Şimdiden heyecan uyandıran 'Zemheri', izleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulayacakları bir hikayeye davet edecek.


Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Alperen Duymaz, Güncel

Kaynak: Bültenler

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